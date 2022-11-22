Barış müzakerelerine 3 yıl sonra yeniden başladılar

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'de askıya alınan barış görüşmelerini yeniden başlattı.

ELN heyeti ile Kolombiya hükümeti yetkililerinin, toplantı sonrası okunan ortak bildiride şunlar kaydedildi:

"Diyalog sürecinin tam bir siyasi ve ahlaki iradeyle sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Müzakere masasından çıkacak somut, acil ve gerekli değişikliklerde adalet ve demokrasiye dayalı barışı inşa etme taahhüdü verildi.

"Hükümet ve ELN, bir devlet politikası olarak barışın inşasının kalıcılığına inanıyor ve bunun için gerçek değişimlere dayalı yeni bir barış kültürünün kalıcı hale getirilmesi için gerekli adımları atacak."

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Kolombiya hükûmeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino başkanlık ederken ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik etti.

GARANTÖR ÜLKE VENEZUELA

Venezuela, 14 Eylül'de, Kolombiya ile ELN arasındaki barış görüşmelerinde "garantör ülke" olacağını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela, Kolombiya'nın ELN ile yapacağı müzakereler ve barış anlaşmalarında garantör olmayı kabul ediyor. Kolombiya'nın tam barışı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN İLE MÜZAKERELERİN GEÇMİŞİ

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı ettiği tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükumeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.