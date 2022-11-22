22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Barış müzakerelerine 3 yıl sonra yeniden başladılar

Barış müzakerelerine 3 yıl sonra yeniden başladılar

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 3 yıl sonra yeniden müzakere masası kuruldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:21
Takip Et

Kolombiya hükümeti ile ELN barış müzakerelerine 3 yıl sonra yeniden başladı

Barış müzakerelerine 3 yıl sonra yeniden başladılar
+
Aa
-

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'de askıya alınan barış görüşmelerini yeniden başlattı.

ELN heyeti ile Kolombiya hükümeti yetkililerinin, toplantı sonrası okunan ortak bildiride şunlar kaydedildi:

"Diyalog sürecinin tam bir siyasi ve ahlaki iradeyle sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Müzakere masasından çıkacak somut, acil ve gerekli değişikliklerde adalet ve demokrasiye dayalı barışı inşa etme taahhüdü verildi.

"Hükümet ve ELN, bir devlet politikası olarak barışın inşasının kalıcılığına inanıyor ve bunun için gerçek değişimlere dayalı yeni bir barış kültürünün kalıcı hale getirilmesi için gerekli adımları atacak."

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Kolombiya hükûmeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino başkanlık ederken ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik etti.

GARANTÖR ÜLKE VENEZUELA

Venezuela, 14 Eylül'de, Kolombiya ile ELN arasındaki barış görüşmelerinde "garantör ülke" olacağını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Venezuela, Kolombiya'nın ELN ile yapacağı müzakereler ve barış anlaşmalarında garantör olmayı kabul ediyor. Kolombiya'nın tam barışı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN İLE MÜZAKERELERİN GEÇMİŞİ

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı ettiği tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükumeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
3
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Dünya devi marka Katar'da satamadığı 75 milyon Avroluk birayı ne yapacağını açıkladı
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
4
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
5
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
6
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
7
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿CHP’li belediye başkanından sürpriz adaylık çıkışı. Kılıçdaroğlu olmazsa ben aday olurum
﻿Meteoroloji uyardı! Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak bekleniyor
﻿Meteoroloji uyardı! Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak bekleniyor
﻿Meteoroloji uyardı! Kıyı Ege'de kuvvetli sağanak bekleniyor
﻿Bitlis’te toplantı gösteri yürüyüşler ve etkinlikler izne bağlandı
﻿Bitlis’te toplantı gösteri yürüyüşler ve etkinlikler izne bağlandı
﻿Bitlis’te toplantı gösteri yürüyüşler ve etkinlikler izne bağlandı
﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Mevlüt Uluğtekin Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
﻿Ankara merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu. 10 gözaltı
﻿Ankara merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu. 10 gözaltı
﻿Ankara merkezli 2 ilde IŞİD operasyonu. 10 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.