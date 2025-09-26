Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş rakamlar! Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği bu dev mücadelenin biletleri satışa çıktı.

Satışa çıkan biletlere daha önce Türk futbol tarihinde bugüne kadar görülmemiş fiyatlar biçildi.

EN PAHALI BİLET 50.000 TL

Galatasaray Kulübü tarafından açıklanan fiyat listesine göre; Premium biletlerin ücreti 50.000 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Türkiye'de bir futbol maçı için belirlenen en yüksek bilet fiyatı olarak kayıtlara geçti.

İşte Galatasaray-Liverpool maçının tam bilet fiyat listesi;

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

1.⁠ ⁠Kategori: 30.000 TL

2.⁠ ⁠Kategori: 27.000 TL

3.⁠ ⁠Kategori: 25.000 TL

4.⁠ ⁠Kategori: 22.000 TL

5.⁠ ⁠Kategori: 21.000 TL

6.⁠ ⁠Kategori: 18.000 TL

7.⁠ ⁠Kategori: 17.000 TL

8.⁠ ⁠Kategori: 12.000 TL

9.⁠ ⁠Kategori: 10.000 TL

10.⁠ ⁠Kategori: 2.700 TL

11.⁠ ⁠Kategori: 2.300 TL

