Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor ile Süper Lig'e güzel bir giriş yaptı sayılır.

Yönettiği 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Ligin namağlup takımlarından biri.

Ancak gelin görün ki Çağdaş Atan 4. haftada Kayserispor'dan 'yorulduğu için' istifa ettiğini açıkladı.

Atan, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum…

Kayseri bana ilk günden itibaren kucak açtı, hayatımda hiç sevilmediğim kadar sevildim.

Birlikte hayaller kurduk, başarılı olduk, güldük, ağladık… Zorlukları paylaştık, unutulmaz hatıralar yaşadık. Saha içi ve dışında çok çalıştık, birlikte geliştik ve büyüdük. Geride kalan süreçte çok yıprandık, yorulduk. Artık veda zamanı.

Ayrılırken en mutlu olduğum şey, bu oyuncu grubuyla da yapabileceğimizi kanıtlamak. İnşallah transfer tahtası açıldığında, Kayserispor yapacağı takviyelerle bu oyuncu grubunu daha da başarılı kılacak hamlelerle hak ettiği yerde olacaktır.

Kayseri’de geçirdiğim süre boyunca çok özel bir destek gördüm. Kayseri için gecesini gündüzüne katan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin hamiliğinde, milletvekillerimiz Sayın Hulusi Akar ve Sayın Mustafa Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve Sayın Valimiz Gökmen Çiçek zor günlerimizde bize destek oldular. Yürekten teşekkür ederim.

Başkanımız Sayın Ali Çamlı ile özel bir ilişkimiz oldu. Kendisi kulüp için büyük bir şans. Sportif Direktörümüz Murat Duman da dert ortağım olarak her anımda bana destek olan kişiydi. Kulüp personelimizden, yönetim kurulumuza herkese içten teşekkür ederim. Büyük Kayserispor taraftarı, sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemeniz. Bu kulübün esas gücü sizlersiniz.

Oyuncularım, benimle kader birliği yapan evlatlarım. Sizlerle ayrı ayrı vedalaşacağım…

Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden. İçim buruk olsa da, hepinizi çok seviyorum değerli Kayseri halkı. Sofranızda her zaman bir tabağım olduğunu bilerek ayrılıyorum bu şehirden. Hakkınızı helal edin."

Gelin görün ki olay bambaşka çıktı.

Çağdaş Atan RAMS Başakşehir ile anlaştığı için Kayserispor'dan istifa etmiş.

Ayıp. Gerçekten ayıp.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın bu yaptığı sığar mı fair playe?

Bugün de Kayseri'yi sosyal medya hesabından takipten çıkarmış Çağdaş Atan.

İlk günden itiraben size 'kucak açan' Kayseri halkına ayıp olmadı bu yapılanlar?

Umarım Başakşehir'de yorulmaz ve yıpranmazsınız...

Çağdaş Atan, futbolculuk döneminde bile böyle kıvrak değildi.

Yeni takımınızda başarılar...