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Yanabcılar oynuyor, Türkler seyrediyor. İşte kahreden Süper Lig gerçeği

Süper Lig yine yabancı futbolculara teslim...

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:58
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Türk futbolcular Süper Lig'e yabancı kaldı. Onlar oynuyor bizimkiler izliyor

Yanabcılar oynuyor, Türkler seyrediyor. İşte kahreden Süper Lig gerçeği
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Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, kulüplerin yabancı futbolcu oynatma arzusu bu sezon da devam ediyor.Geçtiğimiz sezon toplam sürenin yüzde 59,6'sında forma giyen yabancı futbolcuların bu sezonki yüzdesi 61,8'e çıktı.
Ligde şu ana dek görev yapan 244 yabancı futbolcu, toplamda 76 bin 769 dakika (yüzde 61,8) forma giydi.
Yabancı futbolcu hegemonyası yaşanan Süper Lig'de, yerli statüde oynayan ama yurt dışında yetişmiş ve "gurbetçi futbolcu" olarak nitelenen 50 futbolcu görev yaptı.
Bu oyuncular 11 bin 527 dakika (yüzde 9,3) yeşil zeminde kaldı.
Eğitimini Türkiye'de alan ve şu an ligde forma giyen 130 futbolcu ise toplam sürenin yüzde 28,9'unda seyircilerin karşısına çıkabildi.

SÜPER LİG FUTBOLCU OYNAMA SÜRELERİ (%)
Türkiye'de yetişmiş / Gurbetçi /  Yabancı

28,9 /  9,3 /  61,8

Müsabakalarda yerli statüsündeki 189 oyuncu ise toplam 47 bin 410 dakika (yüzde 38,2) sahada kaldı.

Ligde yabancı oyunculara en fazla şans tanıyan ekip Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte yerli statüdeki futbolcular, 2 bin 153 dakika (yüzde 31,3) forma giyerken, yabancı futbolcular 4 bin 729 dakika (yüzde 68,7) süre aldı.
Cimbom'da tüm maçlarda 90'ar dakika oynayan Nelsson ve kaleci Muslera, en fazla süre alan isimler olarak dikkati çekti.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yabancı futbolcular 4 bin 718 dakika (yüzde 68,1) sahada kaldı.
Bordo-mavililerde yerli futbolcular ise kendilerine 2 bin 204 dakika (yüzde 31,9) yer bulabildi.
Karadeniz ekibinde en fazla sahada kalan isim 621 dakikayla Eren Elmalı olurken, ikinci sırada 610 dakikayla Trezeguet yer aldı.
Süper Lig'de yabancı oyuncuya en az şans tanıyan ekip İstanbulspor oldu.
Sarı-siyahlı ekipte yerli statüdeki futbolcular toplam sürenin yüzde 71,8'inde (4 bin 259 dakika) görev yaptı.
Ligde geride kalan 7 haftada kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncuların görev süreleri şöyle:
Müsabakalarda ilk 11'ler baz alındığında yabancı futbolcuların tercih edilme oranı yüzde 63,35'e çıkıyor.
Geride kalan 63 maçta ilk 11'de sahaya çıkan bin 386 futbolcunun 878'inde yabancı futbolcu tercih edildi.
Müsabakaya başlanan 11'de fırsat verilen yerli statüdeki futbolcuların sayısı 508'de kaldı.
 

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