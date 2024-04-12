Türk gelin-Afrikalı damat evlilikleri yaygınlaştı. Son olarak Mersinli kadın Tanzanyalı erkekle evlendi

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Türk gelin-Afrikalı damat evlilikleri yaygınlaştı. Son olarak Mersinli kadın Tanzanyalı erkekle evlendi
Türk gelin-Afrikalı damat evlilikleri yaygınlaşırken son olarak Mersinli kadının Tanzanyalı erkekle evlenmesi dikkat çekti.

Türk gelinler ve Afrikalı damatlar arasındaki evlilikler, son yıllarda dikkat çekici bir şekilde artış gösterdi.

En son yaşanan olayda, Mersinli kadının Tanzanyalı bir erkekle evlenmesi sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Başkent Üniversitesi mezunu olduğunu açıklayan gelin, ortak arkadaşları aracılığıyla Tanzanyalı eşiyle tanıştığını söyledi.

4 yıllık beraberliklerini söyleyen Mersinli gelinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gelin, damadın da artık Mersinli olduğu dile getirdi.

Kadının açıklamaları şu şekilde:

"Ankara'da tanıştık, üniversite okurken. Omaryayı Hacet Ape mevzunu, ben Başkent üniversitesi mevzunuyorum. Ortak bir arkadaşımız tanıştıkları. 4 yıllık bir beraberliğimiz var. O şekilde. Tanzanya'lı.

Türkiye geldiğim okuma eğitim için. Ortak arkadaşımız vardı.

Türkçesi de çok iyi. Ve Türkiye 'ye de çok seviyor. Çok mutluyuz. Omari Almanya'da çalışıyor. Almanya planımız da olabilir. Türkiye'de de devam edebiliriz."

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