Milliler Sofya'da 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz kazandı

Sporcularımız 2 gümüş bir bronz madalya kazandı. Şampiyonada Milli sporcularımızı madalya sayısı, 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz ile toplam 18 oldu.

Milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek silkmede 186 kilo, toplamda da 336 kilo ile 2gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu. Sporcumuz Koparmada ise 150 kiloluk derece elde etti.

Yusuf Fehmi Genç ise silkmede elde ettiği 184 kiloluk derece ile bronz madalya kazanırken, koparmada 144 kilo,toplamda da 328 kilo ile müsabakayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalya kazanan sporcularımızı, kulüplerini ve antrenörlerimizi tebrik etti.