Milliler Sofya'da 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Milliler Sofya'da 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz kazandı
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın dördüncü günü akşam seansında erkekler 73 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve Muhammed Furkan Özbek podyuma çıktı.

Sporcularımız 2 gümüş bir bronz madalya kazandı. Şampiyonada Milli sporcularımızı madalya sayısı, 5 altın, 7 gümüş, 6 bronz ile toplam 18 oldu.

Milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek silkmede 186 kilo, toplamda da 336 kilo ile 2gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu. Sporcumuz Koparmada ise 150 kiloluk derece elde etti.

Yusuf Fehmi Genç ise silkmede elde ettiği 184 kiloluk derece ile bronz madalya kazanırken, koparmada 144 kilo,toplamda da 328 kilo ile müsabakayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalya kazanan sporcularımızı, kulüplerini ve antrenörlerimizi tebrik etti.

whatsapp-image-2024-02-16-at-13-27-33-1.jpeg

whatsapp-image-2024-02-16-at-13-27-33.jpeg

whatsapp-image-2024-02-16-at-13-27-32.jpeg

İlgili Haberler
Milli güreşçi Selçuk Can'dan altın madalya
Milli güreşçi Selçuk Can'dan altın madalya
Milli güreşçi Rıza Kayaalp rekoru kıramadı. Tuş oldu
Türk güreşçilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya
Türk güreşçilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 7 madalya
Son Haberler
Muhalif liderin ölümünden sonra Kremlin'den ilk açıklama Dünya
Muhalif liderin ölümünden sonra Kremlin'den ilk açıklama
İstanbul Boğazı'nda kahreden olay! Peş peşe denize atlayan sevgililer boğularak öldü Gündem
İstanbul Boğazı'nda kahreden olay! Peş peşe denize atlayan sevgililer boğularak öldü
Erdoğan emekli ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı Gündem
Erdoğan emekli ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı
Mehmet Şimşek: 2028'de fiyat istikrarını sağlayacağız. Emekliler ölmezseniz görürsünüz Ekonomi
Mehmet Şimşek: 2028'de fiyat istikrarını sağlayacağız. Emekliler ölmezseniz görürsünüz
Trabzonspor transferi açıkladı Spor
Trabzonspor transferi açıkladı
Addison hastalığının nedenleri nelerdir Sağlık
Addison hastalığının nedenleri nelerdir
Aileler en çok neden korkuyor Sağlık
Aileler en çok neden korkuyor