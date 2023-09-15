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Şırnak Üniversitesi’ndeki skandallara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz günlerde Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdürrahim Alkış’ın kendisini İlahiyat Fakültesi’ne ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dekan olarak atadığını, eşi Ebru Nazlı Alkış'ı da kendi alanı olan Tasavvuf alanında yüksek lisans öğrencisi olarak aldırdığını yazmıştık.

REKTÖR’ÜN KARDEŞİNE ÖZEL İLAN

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 08.06.2023 tarihli ve 32215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel alım ilanında yer alan Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna alımda Anayasa’nın liyakati koruma altına alan 70. maddesini ihlal edildiği görüldü.

Söz konusu Lise mezunları için Koruma ve Güvenlik Görevlisi ilanı, Rektör Alkış’ın talimatı ile 10.06.2023 ve 32217 sayılı resmi gazetede yayımlanan ilan ile değiştirildiği ve kişiye özel ilan haline getirildiği fark edildi.

Lise, Önlisans ve Lisans olmak üzere üç farklı kategoride güvenlik görevlilerinin alınacağı ilanda Rektör Alkış’ın öz kardeşi Abdullah Alkış'ı düşük KPPS puanına rağmen işe almak için Lise kategorisinde alınacak personel ile ilgili ilan şartı değiştirildi. Bu değiştirilen şartla birlikte söz konusu ilana rektörün kardeşinden başka kimsenin başvurması engellenerek tek başvuran aday olan rektörün kardeşi Abdullah Alkış’ın kazanması sağlandı.

Lise mezunları için yayınlanan ilk ilanda “Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak veya Önlisans mezunu olmak ve KPSS P94 puan türünden en az 60 almış olmak ” şartı sonraki yayınlanan ilanda “Önlisans mezunu olmak, KPSS P94 puan türünden en az 60 almış olmak ve erkek olmak” şartı ile değiştirildi.

Böylece, lise mezunları için açılan ilanda önlisans mezunu olmak ve erkek olmak şartı aranarak lise mezunu olan kadın ve erkeklerin kendileri için açılan kadroya başvurmaları engellendi.

Lise mezunları için açılan bir ilanda “Önlisans mezunu olmak ve erkek olmak” şartının getirilmesi dikkat çekerken, KPSS P94 puan türünün P93 şartı ile değiştirilmemesi ilanın kişiye özel ilan olduğunu gözler önüne serdi.

Rektör’ün kardeşi Abdürrahim Alkış, Önlisans mezunları için açılan Koruma ve Güvenlik Görevlisi ilanına başvursaydı KPSS P93 puan türünden en az 65 puan almış olması gerekeceğinden ve Alkış’ın KPSS P94 türünde 64 puana sahip olduğundan bu ilana dahi başvuramayacaktı.

Alkış'ın işe girmesine üniversitedeki yetkililerden tepki gelince rektör, "Kendisi amcamın oğlu, kardeşim değil" açıklamasını yaptı.

Ancak, Abdullah Alkış'ın Abdürrahim Alkış'ın kardeşi olduğu ispatlandı.

5 KİŞİLİK İLANA SADECE 1 KİŞİ BAŞVURABİLDİ

Şırnak Üniversitesi’nde ismini vermek istemeyen üst düzey bir amir yapılan kanunsuzluğu şu şekilde anlattı:

İdil Ziraat Fakültesini merkeze taşıma kararıyla büyük bir skandala imza atan, halkın tepkisiyle karşılaşan ve İdil'de protestolara neden olduktan sonra taşınma kararı iptal edilen Rektör Abdurrahim Alkış üniversitemizde her türlü kanunsuzluğu yapmaktan çekinmiyor. İlk ilanda yer alan S-7 kodlu ve Lise mezunu kategorisinde yer alan Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunun başvuru şartları ikinci ilanda değiştirildi. Bunun nedeni Rektör’ün kardeşinin KPSS puanı 64,93 gibi düşük bir puan olması ve çok yüksek puanlı kişilerin müracaat ettiğinin anlaşılmasıdır.

Fakat söz konusu ilanda istenen KPSS puan türü lise mezunları için geçerli olan bir puan türü olarak işleme alındı ve böylelikle kardeşi Abdullah Alkış’ın başvurduğu ilana başka lise mezunlarının başvurması engellenmiş oldu, ama kardeşini de ortaöğretim KPSS puanıyla tek başına işe aldı.

Rektör Abdurrahim Alkış sözde İlahiyatçı, tasavvuf alanında Profesör, yakınına menfaat sağlamak için kul hakkı yemenin ve adaletsizlik yapmanın dinimiz İslam’da büyük günahlar arasında olduğunu en iyi kendisinin bilmesi gerekmektedir. Biz Rektörümüz Abdurrahim Alkış’ın basına yansıyan skandallarını gördükçe kuldan utanmadığını anladık ama Allah'tan korkmadığını da kardeşini almak için binlerce insanın kul hakkını yediğini görünce anlamış olduk.

Rektör Abdurrahim Alkış, kardeşi Abdullah Alkış’ı üniversiteye almak için alenen sahtecilik yaparak suç işlemiştir. Cumhurbaşkanlığı, Devlet Denetleme Kurumu'nun Rektörün işlediği bu suça müdahale etmesi gerekmektedir.

BAKIRKÖY RUH HASTALIKLARI SERVİSİNDEN REKTÖRLÜK KOLTUĞUNA

15 Eylül 2022 tarihinde Şırnak Üniversitesi’ne rektör olarak atanan 46 yaşındaki Abdürrahim Alkış’ın 2017 yılında, sihir yapıldığını düşünme, uykusuzluk, televizyonda görüntülerinin yayıldığını düşünme şikayetleriyle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 gün boyunca yatılı olarak tedavi gördüğü ve F-29 organik olmayan psikoz tanısı konulduğu ortaya çıktı.

(Televizyonda görüntülerinin yayıldığını düşünme şikayetinin psikiyatrik açıklaması: Televizyonda gördüğü kişilerin hep kendisinden bahsettiğini, çok ünlü olduğunu sanması olarak yorumlanıyor. Sanrı durumu söz konusu)

Alkış, hastanede psikotik bozukluk durumlarında (bipolar bozukluk, şizofreni vb.) kullanılan Norodol isimli antipsikotik ilaçla, yeşil reçeteye tabii olan Akineton ve Ativan isimli ilaçlarla tedavi ediliyor.

Alkış, 09.06.2017 – 14.06.2017 tarihleri arasında hastanede 5 gün boyunca yatılı olarak tedavi görüyor ancak daha sonra ailesinin isteği üzerine tedavisi yarım bırakılarak hastaneden çıkarılıyor.

Doktorlar tarafından bir hafta sonra kontrole gelmesi gerektiği söylenen ve psikoz tanısı konulan Alkış, söz konusu hastalık için tedaviye devam edip etmediği, hastalıkla ilişkili belirtilerinin olup olmadığı bilinmezken akademi hayatını sürdürerek 2022 yılında Şırnak Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

Psikiyatristler ile görüştüğümüzde Alkış’ın sağlık durumunun detaylı bir şekilde takip edilmesi gerektiğini bilgisini aldık.

(Rektör Abdürrahim Alkış)

KENDİSİNİ DEKAN OLARAK ATADI, EŞİNİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ OLARAK ALDIRDI

Alkış’ın kendisini Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dekan olarak atadığı ve Ebru Nazlı Alkış’ı da yüksek lisans öğrencisi olarak aldırdığı ortaya çıktı.

Abdurahim Alkış Şırnak Üniversitesindeki etkisini ve gücünü kullanarak eşi Ebru Nazlı Alkış'ı kendi alanı olan Tasavvuf alanında yüksek lisans öğrencisi olarak aldırdı.

Ebru Nazlı Alkış'ın 73,86 Lisans Mezuniyet notu ve 70,24 ALES puanı ile yüksek lisansa hak kazandığı görülürken Ahmet Demir isimli kişinin ise merkezi sınav puanlarının daha yüksek olmasına rağmen üniversite tarafından yapılan bilim sınavı ile birlikte toplam ortalamasının rektörün eşi Alkış'tan daha düşük olduğu görüldü. Demir, Lisans Mezuniyet notunun 78,34, ALES puanının 71,18 olmasına rağmen yüksek lisansa kabul edilmedi.