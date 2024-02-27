Türkiye'nin ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi iflas bayrağını çekti. Aranan markanın çalışanları işsiz kaldı

Kaynak: Milli Gazete
Türkiye'nin ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi iflas bayrağını çekti. Aranan markanın çalışanları işsiz kaldı
Konya'nın ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt iflas etti. Anadolu'daki marketlerin raflarını süsleyen ve aranan markalar arasında yer alan Sel Süt'te çalışanlar da işsizler ordusuna katıldı.

Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle açtığı iflas istemi davasında mahkeme kararıyla iflasına karar verildi.

Mahkeme, Süt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına yönelik kararda şu ifadeleri kullandı:

"Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34’te açılmasına karar verilmiştir."

Bu zorlu ekonomik dönemde birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, Sel Süt de maalesef bu kervana katıldı. İşsiz kalan çalışanlar ise iş aramaya başladı.

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