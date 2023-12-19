Türk iş adamına 1,9 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı. Siber dolandırıcıların tuzağından son anda kurtuldu

Kaynak: AA
Türk iş adamına 1,9 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı. Siber dolandırıcıların tuzağından son anda kurtuldu
Ankara'da dolandırıcıların kripto para borsasını taklit ederek sahte arayüzünden alışveriş yapan iş adamının 1,9 milyon dolarlık kripto para kaybı son anda önlendi.

Ankara'da bir e-ticaret firmasının sahibi olan iş adamı, yurt dışı merkezli bir firmanın isteği üzerine kripto para üzerinden ticari satım anlaşması yaptı.

Bir süre sonra anlaşma yaptığı şirketin ödeme yapmadığını fark eden iş adamı, şirket yöneticilere mail atarak durumu iletti.

Karşı tarafın ödeme yaptığına dair dekontları göndermesi üzerine iş adamı, içerisinde 1,9 milyon dolar değerinde kripto para bulunan kripto para cüzdan hesabının ele geçirildiğini fark etti.

KRİPTO PARA BORSASINI TAKLİT ETTİLER

Bunun üzerine iş adamı, avukatı Betül Akça'ya hukuki yardım için başvurdu. Avukat Akça, müvekkilinin kripto para cüzdanının teknik takibi için konuyu güvenlik birimlerine iletti.

Süreç içinde dolandırıcıların kripto para borsasını taklit ederek sahte arayüz oluşturdukları, iş adamının da bu sayfa üzerinden işlem yaptığı anlaşıldı.

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"ULUSLARARASI HUKUKTA BU SUÇUN CEZASI BÜYÜK"

Avukat Akça, yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk açısından yeni sayılacak müşteri koruma politikalarından kaynaklanan bir kanuni açığı tespit ettikten sonra kripto para borsası şirketiyle görüştüklerini ifade etti.

Bu açığın kapatılması için kripto para borsası şirketinin, dolandırıcıların kimlik bilgilerini verdiklerini anlatan Akça, "Ulaşılamayacağını düşünen iletişime geçtiğimiz dolandırıcılar, uluslararası hukukta bu suçun cezasının büyük olduğunu anladıklarından uzlaşma talep ettiler ve müvekkil şirketin parasını iade ettiler." dedi.

DOLANDIRICILAR ÖZGÜN YÖNTEMLER KULLANMAYA BAŞLADI

Akça, müvekkilinin olayda şanslı olduğunu, herkesin bu kadar şanslı olmayabileceğini ifade etti.

Son günlerde kripto varlık dolandırıcılığının arttığına işaret eden Akça, dolandırıcıların özgün yöntemler kullanmaya başladığını söyledi.

Müvekkilinin arayüz formuyla dolandırılmaya çalışıldığını ancak son dönemde kimlik avı, Bitcoin teklifleri, yüksek gelir içerikli vaatlerin de söz konusu olabildiğini anlatan Akça, "Bu durumlarda bireysel yatırımcıların hukuki haklarını çok net bir şekilde biliyor olmaları gerekmektedir. Zira nitelikli dolandırıcılık olarak varsayılıyor ve ne kadar hızlı bir şekilde hukuki sürece başlanılırsa olumlu yönde sonuç alma olasılıkları da artıyor." dedi.

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