Nebati: İhracatın artması için TL’nin değer kaybetmesi lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ihracatın artması için Türk Lirası’nın değer kaybetmesi gerektiğini savundu.

Kanal 7’deki programda konuşan Nebati, ithalat için ve işsizliğin önüne geçmek TL’nin değerinin düşmesi gerektiğini ama ‘optimal’(en uygun) seviyenin tutturulması gerektiğini savundu.

Nebati’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Şimdi 2017’den itibaren dolar karşısında Türk Lirası sürekli değer yitirmiş, yani reel değer açısından bakmak lazım. Türkiye Türk Lirası’yla dolar arasındaki karşılaştırma yaptığınız zaman 2013’lerde Türk Lirası en değerli noktasına gelmiş yani TÜFE endeksi üzerinden yüzde 110 oranının üzerine çıkmış bir güce erişmiş. Bu ne demektir, Türkçesi şudur: Türk Lirası ne kadar çok değerli olursa siz yurt dışına o kadar çok ithalatta bulunursunuz.

Türkiye’de üretim yapmanıza ihtiyaç kalmaz, çünkü paranız çok değerli. Getirdiğiniz şeylerle siz yatırımı sanayiyi yavaşlatır, durdurur ve zaman içerisinde işsizlik gibi bir sonuçla karşı karşıya kalırsınız."

“OPTİMAL NOKTASI OLMASI LAZIM”

"Türk Lirası’nı çok değersiz hale getirirseniz tam tersi oluşur. Ama bunun bir optimal noktası olması lazım.

2021’in sonunda Türk Lirası’nın değeri TÜFE bazında yüzde 47’lere kadar düşmüş yani çok değersiz hale gelmiş. Geçen bir tarafta enflasyon, diğer tarafta uluslararası şartlar, tüm finansal koşullar karşısında doların kazanımı yüzde 44’ler seviyesinde. Dolayısıyla Türk Lirası’nın gerçek değeri yüzde 57’lere kadar gelmiş.

Dolayısıyla bu optimal noktaların yüzde 110’a gelmiş olması Türkiye’nin ihracatını engelliyor. Yüzde 47’lere düşmüş olması yurt dışından aşırı talebin oluşmasına neden oluyor ama dengeyi kaçırmış oluyor."