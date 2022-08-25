Dolardan bir yeni rekor daha. 2022 yılı rekorunu tazeledi

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından 18'i aşan Dolar yükseliş trendini sürdürüyor.

Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybını üçüncü güne taşırken; Dolar/TL, 18.17'yi aşarak 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL gün içi en yüksek 18.1768'i gördü.

Böylece TL'nin dolar karşısında yaşadığı kayıp Nisan sonundan bu yana yüzde 18'i, sene başından beri ise yüzde 27'yi aştı. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Dolar/TL saat 14.30 itibarıyla 18.1654 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,34 yükselişle 18,16 civarında aşıcı buluyor.

BANKALAR YÜZDE 6'YA YAKIN PRİM YAPTI

BIST 100, bankacılık endeksi öncülüğünde yüzde 2,74 yükselişle 3.144 puandan işlem görüyor.Dün negatif bir tablo çizen Bankacılık endeksi ise bugün yüzde 6'ya yakın primli. Endeks, dün keskin hareketler ve kâr satışlarıyla gün içinde yüzde 3'ü aşan değer kaybı yaşamıştı.