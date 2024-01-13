Türk Milliyetçiliğinin dünden bugüne tarihteki yolculuğu



Bir dönem makaleleriyle Yeniçağ gazetemize de değerli katkılar veren Prof. Dr. Nadim Macit “Türk Milliyetçiliği- Kültürel Akıl, Siyaset ve İçtihat” adlı kitabında Türk milliyetçiliğini kendi perspektifiyle mercek altına alıyor.

Türk milliyetçiliğinin nasıl doğup geliştiğini dil, kültür ve siyaset unsurlarıyla münasebeti temelinde izah eden Prof. Dr. Nadim Macit, bunu yaparken de, bu fikrin alt yapısı ve belli başlı öncüleri ve çeşitli yorumları hakkında fikir veriyor. Prof. Dr. Macit’e göre Türk milliyetçiliği denildiğinde; Türk aklının ve zihniyetinin hâsılası olan fikirler yumağının belli bir sisteme aktarılması, Türk tarihinin teferruatlı dökümü ve geleceğe dönük planı anlaşılır. Bu bir yönüyle Türk tarihinin felsefesini yapmak, bir yönüyle de bu felsefeyi sistemli hâle getirerek bunun ışığında geleceği planlamaktır. Yine Prof. Dr. Macit’in ifadesiyle; “Türk milliyetçiliği, kültürel akıldır. Tecdit hareketidir. Millete dayandığı için her türlü otoriter düşünceyi ve sistemi reddeder. Geçmişin tasavvuru ve geleceğin dilidir. Batı tarzı ve din aleyhtarı “ulusalcı” söylemlerden ayrılır. Her türlü ırkçı ifadeyi reddeder. Temel mefkûresi; tarihî ve kültürel imanın ve vecdin hamurunda mayalanmış yüksek bir medeniyet inşa etmektir”.

Prof. Dr. Nadim Macit, bu eserinin ortaya çıkış öyküsünü şöyle özetliyor:

“Daha önce Türkiz, 2023 gibi dergilerde milliyetçilik üzerine makaleler yayınlamıştım. Makaleleri okuyan bazı dostların onurlandırıcı ve teşvik edici sözleri beni cesaretlendirdi. Her şeyin yeniden tartışıldığı bir dönemde yeni sözcüğünü ekleyerek söylenenleri belli bir sistem içinde tekrar etmenin bir anlamı yoktu.

Uzun yürüyüşler ve felsefî sorgulamalar sonucunda konuyu Türk Milliyetçiliği: Kültürel Akıl, İçtihat ve Siyaset başlığı altında ele almanın özgün bir katkıya dönüşeceğini düşündüm ve başladım. Ortaya bu eser çıktı. Bazıları yine anlaşılmaz bir metin yazdığımı söyleyecekler. Ne gam! Biliyorum ki bu metin, aklımı, ruhumu ve bedenimi adadığım bir fikrî duyarlılığın ürünüdür. Fikrî eleştirinin ve eleştiriye açık entelektüel duruşun ifadesidir. Bize düşen ilmî ahlâkın gereğini yapmaktır.

Türk Milliyetçiliği: Kültürel Akıl, İçtihat ve Siyaset adlı bu çalışma on bölümden oluşmaktadır. İlk üç bölümü milliyetçiliğin teorik boyutunu, diğer bölümler ise milliyetçilik üzerine yapılan tartışma konularını içermektedir. Anlayıcı yöntem üzerine inşa edilen metin, farklı disiplinlerin ortak dilini esas almıştır. Yapılan çıkarımlar metin içinde ifade edilmiştir.”

Ötüken Neşriyat

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Kurtuluş ve kuruluşun son tanıklarından hatıralar

Cumhuriyet’in 100. Yılında eser verenler kervanına araştırmacı gazeteci Yaşar Aksoy da, “Vatan Yahut Cumhuriyet / Millî Kurtuluş Hatıraları” adlı kitabıyla katıldı.

Yaşar Aksoy’un, Millî Kurtuluşun ve Cumhuriyetin hayattaki son tanıkları ile görüşerek hazırladığı kitap döneme ışık tutan hatıralarla dolu. Bu hatıraların sahiplerinden ikisi hariç artık hiç biri sağ olmaması, yapılan bu çalışma için, “iyi ki yapılmış” dedirten sebeplerden sadece biri…

Onlar işgali, kurtuluşu, Cumhuriyeti ve Gazi Paşa’yı yüreklerinde daima yaşattılar, hatıralarını ve düşüncelerini Yaşar Aksoy’a aktardılar.

Hepsi Atatürk döneminin ürünleri. Atatürk’ü gördüler, yaşadılar ve anladılar.

Millî Kurtuluş ve Cumhuriyetin fedakâr fedaileri. Yunan işgalini ve ardından özgürlük şafağının parlayışını yaşayan toplumun her kesiminden insanlar. 1919-1938 arasında yaşadıklarını hiç unutamayanlar. Türk, Musevi, Hristiyan vatanseverler. Emperyalizmin muazzam desteğini alan bir işgal ordusuna teslim olmayanlar. Erkek kadın, cahil bilgin, genç ihtiyar, fakir zengin, hep beraber İstiklal Ordusu’nda yan yana gelenler.

Tam bağımsızlığın hiç bilinmeyen, hiç yayınlanmamış, Sözlü Tarih ile tespit edilen hatıraları. Atatürk’ün yakın çevresinden anlatımlar.

Atatürk’e leblebi veren çocuk. Kültür devriminin yarattığı bir müzik dehası. Anadolu uygarlıklarını keşfetme ütopyası doğrultusunda arkeolojinin zirvesindeki bir bilim adamı. 1923 İktisat Kongresi ilkelerinin hızı ile yatırım yapan, fabrikalar kuran ünlü iş adamları.

Kırmızı Kedi Yayınevi

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