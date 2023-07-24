Türk mitolojisinde tıp tanrısı. Bakın sembolleri neymiş

Türk mitolojisinde Akbuğa Tıp Tanrısı olarak bilinir. Detaylar için okuyunuz..

Türk mitolojisinde tıp tanrısı. Bakın sembolleri neymiş

Akbuğa, Türk ve Altay mitolojisinde Tıp Tanrısı olarak bilinir.

Akbuğa, Akböğe, Akbüke, Akböke olarak da adlandırılır.

Akbuğa’lar kekimlerin koruyucusudurlar ve kollarında taşıdığı büyük beyaz bir yılan ile simgelenirler.

Akbuğa’ların elinde bilgiyi ve bilgeliği temsil eden bir asaları vardır. Bu asa ile kime dokunurlarsa hemen iyileşirlermiş.

Birçok tıp biliminde Beyaz yılan simgedir.

Öte yandan yılanın yaşam, ölüm, sihir ve bilgi ile bağı vardır.

Yılan gücü, kudreti ve koruyuculuğu simgelemektedir.

Etimoloji olarak Akbuğa, Ak ve Büke sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur. Beyaz Ejder, Beyaz Yılan demektir. Beyaz Yılan tıbbın sembolüdür.

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