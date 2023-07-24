Türk mitolojisinde Aksakallı ne anlama geliyor?

Aksakallının Türk mitolojisinde farklı anlamları vardır. Aksakallı Türk mitolojisinde ne anlamlara geliyor?

Türk mitolojisinde Aksakallı ne anlama geliyor?

Türk halk kültüründe ihtiyar insanlara Aksakallı denir.

Aksakallı, dillerinde Akhagallı, Ağsagallı, Aksahaltı olarak da söylenir.

Aksallı için “Göksakallı” tabiri de kullanılır.

Genel olarak anlamı yaşlı adam, dede, bilge kişidir.

Mitolojiye göre Aksakallı, iyi niteliklere sahiptir ve insanların zor anlarında yardımlarına koşarlar.

Aksakallılar Ak veya gökçe giysilidir ve Ak-boz atlıdır.

Asa da taşıyan Aksakallılar beden oalrak güçlüdürler.

Aksakallı Türk halk kültüründe Bilge Kişi demektir.

Ozan kelimesiyle aynı kökten gelen Ozon’un ise yaşlı/bilge anlamına gelmesi önemli bir ayrıntıdır.

.jpg

İlgili Haberler
Türk mitolojisinde tıp tanrısı. Bakın sembolleri neymiş
Türk mitolojinin gizemli kelimesi. Denizlerin Tanrısı olarak biliniyor
Türk mitolojisinin deniz tanrıçası: Ak Ana. Özelliklerini duyan şaşıp kalıyor
Türk ve Altay mitolojisinde Temizlik Tanrısı: Ağar Han
Öne Çıkanlar
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Son Haberler
Ebeko Yanardağı’nda patlama Dünya
Ebeko Yanardağı’nda patlama
Son Dakika... Akbelen Ormanı'nda jandarma müdahalesi: Gözaltılar var Güncel
Son Dakika... Akbelen Ormanı'nda jandarma müdahalesi: Gözaltılar var
Katar 6 yıl sonra BAE’ye büyükelçi atadı Dünya
Katar 6 yıl sonra BAE’ye büyükelçi atadı
Türk mitolojisinde Aksaçlı ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Aksaçlı ne anlama geliyor?
Roman Saiss Şenol Güneş'i topa tuttu. Takımdan ayrılık sebebini açıkladı Spor
Roman Saiss Şenol Güneş'i topa tuttu. Takımdan ayrılık sebebini açıkladı
İzmir'de doğal gaz borusu patladı. Baba ve oğlu yaralı Güncel
İzmir'de doğal gaz borusu patladı. Baba ve oğlu yaralı
Putin Afrika'ya tahıl garantisi verdi Dünya
Putin Afrika'ya tahıl garantisi verdi