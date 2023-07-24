Türk mitolojisinde Aksakallı ne anlama geliyor?

Türk halk kültüründe ihtiyar insanlara Aksakallı denir.
Aksakallı, dillerinde Akhagallı, Ağsagallı, Aksahaltı olarak da söylenir.
Aksallı için “Göksakallı” tabiri de kullanılır.
Genel olarak anlamı yaşlı adam, dede, bilge kişidir.
Mitolojiye göre Aksakallı, iyi niteliklere sahiptir ve insanların zor anlarında yardımlarına koşarlar.
Aksakallılar Ak veya gökçe giysilidir ve Ak-boz atlıdır.
Asa da taşıyan Aksakallılar beden oalrak güçlüdürler.
Aksakallı Türk halk kültüründe Bilge Kişi demektir.
Ozan kelimesiyle aynı kökten gelen Ozon’un ise yaşlı/bilge anlamına gelmesi önemli bir ayrıntıdır.
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