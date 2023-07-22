Türk mitolojisinin deniz tanrıçası: Ak Ana. Özelliklerini duyan şaşıp kalıyor

Türk mitolojisinin Deniz Tanrıçası olarak bilinen Ak Ana, Tatar, Altay, Yakut mitolojilerinde de deniz tanrıçası olarak bilinir.

Ak Ana, Ağ Ana, Ürüng Ene, Şura, Ene olarak da tanınır.

Moğollar Ak Ana’yı Sagan (Sagağan, Saj) Ece olarak anarlar.

AK ANA’NIN ÖZELLİKLERİ

Ak Ana’nın cisimsel olmayan bir bedeni ve zarif boynuzları vardır. Denizkızı gibi çok uzun mavi renkte bir balık kuyruğuna sahiptir.

Ak Ana Akdeniz’de yaşar ve etrafında denizyıldızları dolaşır. Bazı miyolojilere göre, geyik şekline giren Su Ana ile Göktürklerin Atası evlenmiştir

Moğollara göre Ekhe Hatun, derinliklerden gelen çamuru bir kaplumbağanın sırtına koyarak yeryüzünü yaratmıştır. Yakutlardaki Aha adlı ırmak tanrıçası ve Anadoludaki Aka adı verilen Ana Tanrıça ile de ilgilidir.

Anadolu kökenli olan Aka ayrıca ırmak tanrıçası anlamına gelir. Irmakların ve içinde yaşayan varlıkların koruyuculuğunu üstlenirler ve Ak Ana ile benzerlik taşır.