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Bir Türk kadını Kuveyt'te bir ilke imza attı

Yaklaşık 3 yıldır Kuveyt merkezli Jazeera Airways’de görev yapan Elif Güveyler, eğitimi tamamlayıp kaptan pilot oldu. Dört sırmalı fotoğrafını paylaşan Güveyler, Kuveyt’tin ilk kadın kaptan pilotu olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 02:12
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Türk Pilot Elif Güveyler Kuveytte bir ilke imza attı. Dört sırmalı fotoğrafını paylaştı

Bir Türk kadını Kuveyt'te bir ilke imza attı
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Kuveyt merkezli Jazeera Airways’de yaklaşık 3 yıldır görev yapan Elif Güveyler, eğitimi tamamlayıp kaptan pilot oldu. Güveyler, Kuveyt’tin ilk kadın kaptan pilotu olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Elif Güveyler "Kaç zamandır bu haberi vermek istiyordum sizlere. Uzun yıllar çokça çalışmanın, çabalamanın, kendini kanıtlamanın ardından yurtdışında bir şirkette hatta Kuveyt tarihinde bir ilki gerçekleştirerek şirketin ve ülkenin ilk kadın Kaptan pilotu olma gururunu sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

2010 YILINDA PİLOT OLMAYA KARAR VERDİ

37 yaşındaki Elif Güveyler, 9 Eylül Üniversitesi İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra havalimanında görev yaparken 2010’da pilotluğa karar verdi. İşinden ayrılarak eğitim almaya başladı. Toplam iki yıllık eğitimin sonrasında pilot lisansına kavuştu. (DHA)

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