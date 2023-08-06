Türk profesör özel hastane fiyatına isyan etti: Hastanemetre işliyor

Bilgi Üniversitesi profesörlerinden Prof. Dr. Aylin Seçkin Georges’in eşi Türkiye’ye tatile gelirken uçakta rahatsızlandı.

Havaalanından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Aylin Şeçkin Georges’in Kanadalı eşi tedavi altına alındı.

Ambulansla hastaneye sevk için 8 bin 500 lira alındığını, hastanede serum ve ilk müdahale için 30 bin lira istendiğini, ilaçlı tomografi içinse 58 bin lira fatura kesildiğini yazan Prof. Aylin Seçkin Georges, hastanenin bir gecelik fiyatının da 26 bin lira olduğunu paylaştı.

“HASTANEMETRE İŞLİYOR”

Faturanın ne kadar daha kabaracağını bilmediğini vurgulayan Prof. Georges paylaşımına, “Hastanemetre işliyor” notunu düştü.

İşte Aylin Seçkin Georges’in paylaşımı:

“Medicana hastanesine havaalanından ambulansla sevk 8500 TL, hastanenin geceliği 26000 TL, ilaçlı ve bilmemneli tomografi 58000 lira, birkaç kan tahlili, bir röntgen ve serum 30000 lira. Eşim Suriyeli olsaydı beş kuruş ödemeyecekti. Hastanemetre işliyor, yekünü çıkınca yazarım.”