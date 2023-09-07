Yunan profesörden 'Osmanlı bizim devletimizdi' açıklaması: Batılıların gazına gelip kıytırık Yunanistan'ı kurduk

Editör: Serhat Ağa

Yunanistan’ın yetiştirdiği önemli akademisyenlerden bir tanesi olan ve 2021 yılında hayatını kaybeden Ord. Prof. Dr. Dimitri Kitsikis’in geçmişte katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler yeniden gündem oldu.

Kitsikis katıldığı programda, ‘Osmanlı bizim devletimizdi’ ifadelerini kullanırken tarihsel olarak çok önemli bilgiler de aktardı. Profesörün o programda söylediği sözler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Kirsikis, "Batılılar bizi kışkırtana kadar Osmanlıyı biz ve diğer devşirmeleri yönetiyordu. Yunan isyanı Dünyanın en akılsız en ahmak isyanıydı. Osmanlı idaresindeki Yunan halkının isyan için hiçbir nedeni yoktu, askerlikten muaf özgür ve zengin yaşıyorlardı.

İstanbul ,Ege gibi İzmir gibi Muğla gibi güzel yerlerde çoğunluk onlardaydı. Düşünün Fatih İstanbul'u fethediyor Türk olan Veziri Azam Candarlı Paşayı idam ediyor yerine Rum olan Zağanos paşayı getiriyor, Fatih'in has adamı Zağanos Paşaydı.

İstanbul'un fethi ile Rum ahali için değişen bir şey olmuyor. Ardından Rum Mehmet Paşa serasker yapıp Karaman Türklerinin üzerine yollanıyor, Konya'daki asi Türkmenleri yerle bir ediyor.

Bu yüzden söylüyorum ki Yunan kalkışmaları Yunan halkı için felaketin başlangıcıdır. Batılıların gazına gelip, kendi imparatorluğunu (Osmanlı) yıkıp bu kıytırık devleti (Yunanistan'ı) kurduk!

1922'de Kemal Paşa (Atatürk) Ege, İstanbul ve Karadeniz'deki 3000 yıllık Yunan varlığını bitirmiştir. Bu Yunan ahmaklığının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.