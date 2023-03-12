Türk Şeker Tarım depremzede demedi çiftçi üzerinden yine kar etti. Bazı marketler zararına satıyordu

Gıda dedektifi olarak bilinen Musa Özsoy, Migros'ta limonların aslında depremzede üreticilerden değil, Türk Şeker Tarım'dan, üstelik yüzde 57 daha pahalı olarak satın alındığı ve rafa ise zararına koyulduğunu açıkladı.

Gıda dedektifi olarak bilinen Musa Özsoy, takipçisinden gelen bir bilgi üzerine konuyu araştırdı ve gerçek ortaya çıktı.

Beslenme ve paketli gıdalar üzerine yaptığı çalışma ve paylaşımlarla çok sayıda insanın takip ettiği Gıda Dedektifi Musa Özsoy, takipçisinin dikkat çekmesi üzerine bir olayı aydınlığa kavuşturdu.

MİGROS LİMONLARI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI'NDAN ALMIŞ

Özsoy, takipçisinden gelen 'limon etiketi' konusunu ele aldı.

Özsoy, Hatay Arsuz limonlarının hatalı etiketlerinin değişmesiyle, Migros'un limonları aslında Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan aldığını söyledi.

Böylelikle limonlar aslında depremzede üreticilerden değil, Türk Şeker Tarım'dan, üstelik yüzde 57 daha pahalı olarak satın alınmış, rafa ise zararına koyulduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Murat Ağırel de konuya ilişkin bir dizi paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

Öte yandan haberin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine Arsuz'dan bir üretici, şu bilgileri ekledi:

"Bir hafta önce 4 liraya sattık kilosunu ağaçta çürüyüp dökülmesin diye. Komisyoncu firmalar yıllardır Arsuz halkını sömürüyor. Burda 3 4 liraya zar zor satarken büyükşehirlerde tanesini 1 liraya sattıklarına şahit olmuştum"