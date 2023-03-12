12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk Şeker Tarım depremzede demedi çiftçi üzerinden yine kar etti. Bazı marketler zararına satıyordu

Türk Şeker Tarım depremzede demedi çiftçi üzerinden yine kar etti. Bazı marketler zararına satıyordu

Gıda dedektifi Musa Özsoy, Migros'un limonlarının depremzedelerden değil aslında Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan alındığını ortaya çıkardı. 

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 12:12
Takip Et

Türk Şeker Tarım'da limon oyunu

Türk Şeker Tarım depremzede demedi çiftçi üzerinden yine kar etti. Bazı marketler zararına satıyordu
+
Aa
-

Gıda dedektifi olarak bilinen Musa Özsoy, Migros'ta limonların aslında depremzede üreticilerden değil, Türk Şeker Tarım'dan, üstelik yüzde 57 daha pahalı olarak satın alındığı ve rafa ise zararına koyulduğunu açıkladı. 

Gıda dedektifi olarak bilinen Musa Özsoy, takipçisinden gelen bir bilgi üzerine konuyu araştırdı ve gerçek ortaya çıktı.

Beslenme ve paketli gıdalar üzerine yaptığı çalışma ve paylaşımlarla çok sayıda insanın takip ettiği Gıda Dedektifi Musa Özsoy, takipçisinin dikkat çekmesi üzerine bir olayı aydınlığa kavuşturdu. 

MİGROS LİMONLARI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI'NDAN ALMIŞ

Özsoy, takipçisinden gelen 'limon etiketi' konusunu ele aldı. 

Özsoy, Hatay Arsuz limonlarının hatalı etiketlerinin değişmesiyle, Migros'un limonları aslında Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan aldığını söyledi. 

Böylelikle limonlar aslında depremzede üreticilerden değil, Türk Şeker Tarım'dan, üstelik yüzde 57 daha pahalı olarak satın alınmış, rafa ise zararına koyulduğu ortaya çıktı. 

Gazeteci Murat Ağırel de konuya ilişkin bir dizi paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: 

Öte yandan haberin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine Arsuz'dan bir üretici, şu bilgileri ekledi:

"Bir hafta önce 4 liraya sattık kilosunu ağaçta çürüyüp dökülmesin diye. Komisyoncu firmalar yıllardır Arsuz halkını sömürüyor. Burda 3 4 liraya zar zor satarken büyükşehirlerde tanesini 1 liraya sattıklarına şahit olmuştum"

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
2
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Her trafik ışığında araçların etrafını sarıyorlar. Adanalılar isyanda. Kim dur diyecek bunlara
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
3
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
5
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
6
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
7
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
﻿THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
﻿THY´nin Almanya seferlerine grev engeli
﻿Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
﻿Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
﻿Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 279 tutuklama
﻿Deprem felaketinde oto galeriler büyük yara aldı
﻿Deprem felaketinde oto galeriler büyük yara aldı
﻿Deprem felaketinde oto galeriler büyük yara aldı
﻿Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada
﻿Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada
﻿Apartmanın merdiven korkuluklarını sökerek çalan şüpheli kamerada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.