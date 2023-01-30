Marketlerin etiket oyunu ifşa oldu

Bir zincir markette ürün etiketinin üzerinde kilogram fiyatı yerine 100 gram fiyatının yazılması tartışmalara neden oldu. Markette alışveriş yapan şahıs ilk bakışta fark etmediği durumu sonradan anladığını belirtti.

Sözlük platformu Ekşi'de başlık açılarak belirtilen olayda; "Kendimi almanya'da hissedip bir kg fıstıklı salamı 29.99'a alabileceğimi sandım" sözleri ile anlatılan olayda, ürünün kg fiyatı yerine 100 gram fiyatının yazılması dikkat çekti.

Fiyatları 100 gram üzerinden belirtilen etiketlerde, salamların içerisinde patates nişastası, kıvam artırıcı ve soya kullanıldığının belirtilmesi de dikkat çekti.

BİRÇOK MARKETTE BENZER UYGULAMALAR YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

Yaşanan olayla ilgili yapılan yorumlarda ülkedeki enflasyona dikkat çekilirken, durumun uzun süredir birçok markette yapıldığı belirtildi.

İşte o yorumlardan bazıları;

"Ne oldu o gramajı azaltarak gizli zam yapan fırsatçılara göz açtırmayanlara? Birçok üründe uzun zamandır var olan enflasyon göstergesi."

"Türk lirasından bir sıfır atma operasyonunun ilk aşamasıdır"

"Özellikle kuru yemiş fiyatlarında uzun zamandır yapılan ali cengiz oyunudur."

İşte o görsel: