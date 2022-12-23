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Reyondan aldı 36 TL kasaya gitti 40 TL. Saniyeler içerisinde değişti

Vatandaş geçim mücadelesi vermeye çalışırken, bir vatandaşın karşılaştığı durum ekonomideki kötü gidişatı gözler önüne serdi. Bir market reyonunda gördüğü salçanın fiyatı 36,50 iken kasada 39,99 çıktı. Gördüğü durum karşısında şoka uğrayan vatandaş, yaşadıklarını Yeniçağ'a anlattı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:03
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Zincir marketteki etiket anında değişti: Reyondan aldı 36 TL kasaya gitti 40 TL

Reyondan aldı 36 TL kasaya gitti 40 TL. Saniyeler içerisinde değişti
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YENİÇAĞ/ Gülsüm ACIYAN - ÖZEL HABER

Asgari ücret yüzde 54.66 artışla 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler marketlere çevrildi. 

Asgari ücrete yapılan zam vatandaşın cebine girmeden, marketlerde etiketler adeta bombardımana tutularak değişmeye başladı. Bir markette vatandaşın karşılaştığı durum gerçekleri ortaya çıkardı.

REYONDAKİ FİYAT KASAYA GİTMEDEN SANİYELER İÇERİSİNDE DEĞİŞTİ

Vatandaşın reyonda gördüğü fiyat, kasaya gitmeden saniyeler içerisinde değişti.

Vatandaş, bir market reyonunda yer alan tatlı biber salçasının fiyatını reyonda 36,50 olarak gördü. 

Ürünü satın almak için kasaya giden vatandaş, kasaya geldiğinde duyduğu fiyat şok etkisi yarattı. 

Reyondaki fiyatın değiştiğini söyleyen görevli, vatandaşa "Salçanın fiyatının 39,99 olduğunu ve bu fiyattan vereceğini" aktardı.

Vatandaş, reyondaki fiyatın fotoğrafını çektiğini ve fiyatın 36,50 olduğunu görevliye gösterdi. Bu olayın üzerine görevli, vatandaşın haklı durumunu görerek fiyatta değişikliğe giderek reyonda yazan fiyattan ürünü kasadan geçti.

Yaşanılan bu durum etiketlerdeki değişimin hızını gösterirken, asgari ücrete yapılan artış nedeniyle marketlerin aynı gün etiketleri değiştirdiği de öne sürüldü.

 

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İbrahim
23.12.2022 12:36
Aynı olay bu sıralar marketlerde çok sık oluyor  
 
Murat Çelik
23.12.2022 12:36
3 Harfli marketler görevlerini iyi yapmaya başladı. Hükümetin başarız enflasyon politikasını etiketleri yükselterek kendi üzerlerine çektiler.  
 
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