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TÜİK ne söylerse söylesin zamlar üzerimize yağıyor. Netice ortada

"Zam yapılmayacak" denilen marketlerde her gün etiketler değişirken TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanı'nın "Enflasyonda en zorlu dönem geride kaldı" sözleri arasında yıllık enflasyonu yüzde 57,68 olarak açıkladı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 09:06
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TÜİK enflasyonu yine düşürdü ama zamlar yağmaya devam ediyor

TÜİK ne söylerse söylesin zamlar üzerimize yağıyor. Netice ortada
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TÜİK, yılın ilk ayının enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre; yıllık enflasyon yüzde 57,68, ocak ayı enflasyonu ise aylık 6,65 oldu.

Çarşı-pazar gezip fiyat araştıran ENAG ise ocak ayı için aylık enflasyonu yüzde 9,26, yıllık enflasyonu yüzde 121,62 olarak açıkladı. İTO önceki gün enflasyonun aylık yüzde 5,94 arttığını, yıllık ise 79,68'e gerilediğini açıklamıştı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar da 3 gün önce piyasalardaki durumu paylaşmış son bir ay içinde fiyatların nasıl katlanarak arttığını gözler önüne sermişti. Sosyal medyadan vatandaşlar ise her ay olduğu gibi yine TÜİK'e seslenerek "Fiyat aldığınız marketi gösterin de biz de oradan alalım" tepkisini dile getirerek fiyat değişimlerini gösteren etiketleri paylaştı.

Yeniçağ TÜİK'in açıkladığı verileri "TÜİK ne söylerse söylesin zamlar üzerimize yağıyor" başlığı ile manşete taşıdı. 

YENİÇAĞ'IN BUGÜNKİ MANŞETİ:

ENAG: 121, 6

ENAG'ın açıkladığı verilere göre aylık enflasyon ise yüzde 9,26 oldu.

ENAG'ın açıklamasında "ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ocak ayında yüzde 9,26 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 121,62 olarak gerçekleşti." ifadelerine yer verildi. 

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vatandsş
4.02.2023 10:36
tüik ve sayın devlet büyüklerimizin yaşamakta olduğu ülkede bende yaşamak isterşn.sayın büyüklerimiz yaşamış olduğunuz yere benide alırmısınız  
 
beyhude
4.02.2023 09:31
onu bunu boş verin korona aşısı biontec ten sonra millet kalp krizinden öülyor genç yaşta sağlık bakanlığı bunu açıklasın ve önlem alsın...  
 
Onur
4.02.2023 09:24
TÜİK yetkilileri bu kadar yalanı, hak yemeyi kursağınız nasıl kaldırıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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