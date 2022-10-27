27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 08:46
Takip Et

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddialarıyla açtığı soruşturma çerçevesinde dün İstanbul’da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı Adliye sevk edildi.

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
2
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
3
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
4
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
5
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿3800 kişi avcıdan kaçan resimdeki tavşanı göremedi
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
6
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
7
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Şişli'de 4 katlı binada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
﻿Şişli'de 4 katlı binada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
﻿Şişli'de 4 katlı binada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 personel alacak
﻿Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 69 personel alacak
﻿29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak mı
﻿29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak mı
﻿29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak mı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.