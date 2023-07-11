Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Şimdilik 3 bin işçiden 1700’ünü attı. Ege'nin gururuydu

Ege Bölgesi’nin en fazla ihracat yapan hazır giyim şirketleri arasında 3’üncü sırada olan İzmirli tekstil devi Akar Tekstil’in konkordato kararı mahkeme tarafından tasdiklendi. 3 bin civarındaki işçi sayısı bin 300’e kadar düştü

Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Şimdilik 3 bin işçiden 1700’ünü attı. Ege'nin gururuydu

Egedensonsöz'den Metehan Ud'un haberine göre, İzmir’in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan Akar Tekstil Şirketi ve şirket sahibi Hayrettin Akar, geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunmuş, mahkeme geçici mühlet kararı vermişti.

Dosyayı inceleyen Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin konkordato kararını tasdiklerden şirket sahibi Hayrettin Akar’ın talebini ise geri çevirdi.

Şirketin bankalara olan borçları 60 ay taksitle ödenecek. Mahkeme iki muhasebe uzmanı bağımsız denetçiyi ve bir avukatı da denetim kayyımı olarak atadı.

EGE 3'ÜNCÜSÜ

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2022 yılının en fazla ihracat gerçekleştiren şirketleri arasında Akar Tekstil, Sun Tekstil ve Üniteks Tekstil’den sonra 3’üncü sırada yer almıştı. Şirket 2021’de ise 4’üncü sırada yer almıştı. Akar Tekstil küresel birçok hazır giyim markasının üretim yapıyor.

1700 İŞÇİYİ ATTI

2004 yılında Hayrettin Akar tarafından İzmir’de kurularak üretim hayatına başlayan Akar Tekstil geçtiğimiz yıllarda Manisa ve Mardin’da fabrikalar açtı. Mardin’daki fabrikanın satışı ve küçülmeyle birlikte şirket bünyesinde çalışan 3 bin civarındaki işçi bin 300’e kadar düştü.

fabrika daha öncesinde işçi maaşlarını ödeyememekle gündeme gelmişti. Mahkeme şirketin talebi üzerine borçlarını kapatmak için taşınmazlarını ve araçlarını satışa çıkarma kararı almıştı. Şirketin dört taşınmazı ve dokuz aracı satışa çıkarılmıştı.

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