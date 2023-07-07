Otomotiv sektöründeki Türk şirket iflas etti

Ekonomik kriz şirketleri de iflasa sürüklüyor. İstanbul ve Zonguldak'ta merkezi bulunan Demirkollar Meşrubat İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Limited Şirketi iflas etti

Otomotiv sektöründeki Türk şirket iflas etti

Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye ne yazık ki ekonomi anlamında kötü bir sınav vermeyi sürdürüyor.
Türk Lirasındaki değer kaybı ve hızla artan döviz kurları faklı sektörlerde bulunan şirketleri kepenk kapatmaya itiyor.

Bu şirketlerden biri de otomotiv sektöründe hizmet veren Demirkollar Meşrubat İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Limited Şirketi oldu.

İstanbul Maltepe ve Zonguldak Ereğli'de faaliyet gösteren şirket iflas istemi ile Kdz. Ereğli 1. İflas Dairesi'ne başvuruda bulundu. Söz konusu mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

karar-1.jpg

karar-2.jpg

a6.jpg

İlgili Haberler
Türkiye'nin dev inşaat şirketi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu
Moda devi iflas etti. Kimse tahmin etmiyordu
Kot pantolon devi iflas etti. 50 mağazası kepenk indirdi 450 çalışan işsiz kaldı
Türk kozmetik devi için acı son. İflasına resmen kararı verildi yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
En düşük emekli maaşı beş haneli olacak diyen mali müşavir yeni maaş tutarını açıkladı Ekonomi
En düşük emekli maaşı beş haneli olacak diyen mali müşavir yeni maaş tutarını açıkladı
Çilek toplayan kadının elini yılan ısırdı Yaşam
Çilek toplayan kadının elini yılan ısırdı
İspanya’yı sel vurdu Dünya
İspanya’yı sel vurdu
Telefon kullanım izin harcında büyük artış Ekonomi
Telefon kullanım izin harcında büyük artış
Maktu harç tutarında yüzde 50 artış Ekonomi
Maktu harç tutarında yüzde 50 artış
Mal ve Hizmetlerde uygulanan KDV oranları artırıldı Ekonomi
Mal ve Hizmetlerde uygulanan KDV oranları artırıldı