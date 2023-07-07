Otomotiv sektöründeki Türk şirket iflas etti

Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye ne yazık ki ekonomi anlamında kötü bir sınav vermeyi sürdürüyor.

Türk Lirasındaki değer kaybı ve hızla artan döviz kurları faklı sektörlerde bulunan şirketleri kepenk kapatmaya itiyor.

Bu şirketlerden biri de otomotiv sektöründe hizmet veren Demirkollar Meşrubat İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Limited Şirketi oldu.

İstanbul Maltepe ve Zonguldak Ereğli'de faaliyet gösteren şirket iflas istemi ile Kdz. Ereğli 1. İflas Dairesi'ne başvuruda bulundu. Söz konusu mahkeme şirketin iflasına karar verdi.