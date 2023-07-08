50 yıllık mobilya devi iflas etti. 72 mağazası apar topar kapandı

Yeniakit'in haberine göre, dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas kararı almasına sebep oluyor.

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar silsilesi bitmek bilmiyor.

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

Asya'da ise yeni bir savaşın patlak vereceğine dair iddialar artıyor. Bu savaşında yine dünya ekonomisine etkisinin olumsuz yönde olması bekleniyor.

Son iflas haberi ise ev mobilyası alanında aksesuarlar üreten firmadan geldi. Şirket 72 mağazasını kapattı.

İndirimli yatak takımları ve parti dekorasyonları da dahil olmak üzere ev eşyaları yelpazesiyle tanınan ikonik perakende zinciri Christmas Tree Shops, bildirilen iflas sonrasında tehlikeye girdikten sonra bu yılın başlarında son iflas başvurusunda bulundu.

Elli yılı aşkın bir süredir, indirimli perakendeci ev mobilyaları, yiyecekler, oyuncakların yanı sıra aynı adı taşıyan yılbaşı süsleri sattı.

Ancak şimdi, şirket, düşük performans gösteren 10 mağazayı kapatmanın iflastan kurtulmasına yardımcı olacağını umduktan sonra, kalan 72 mağazasını temelli kapatmak zorunda kaldı.