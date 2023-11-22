Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!

Bugün sizlere Türk Telekom tarafından her ay fark ettirilmeden 92 TL’si alınan bir vatandaştan gelen maili paylaşacağım. Vatandaş mailde durumunu o kadar düzgün bir şekilde yazıya döküp anlatmış ki, noktasına virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşıyorum.

Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!

WhatsApp hayatımıza girdiğinden beri SMS ile eskisi gibi bir ilişkimiz kalmadı.

Sabah uyanır uyanmaz eşimizden, dostumuzdan, patronumuzdan, müdürümüzden mesaj beklerken SMS kutusuna değil WhatsApp’ımıza bakıyoruz.

Ben de Ağustos ayından beri gelen iki SMS’i bugün tesadüfen fark ettim.

Mesajı gönderen Türk Telekom’du…

9222 numaradan gelen SMS’te “Güzellik Sırları Paketi” ile “Kaç Yıl Oldu Paketi” yazıyordu.

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Sıradan bir tanıtım mesajı zannedip umursamadığım ama Türk Telekom’un bana sattığı paketlermiş…

Çok lazımmış gibi “Güzellik Sırları Paketi” için 56 lira, “Kaç Yıl Oldu Paketi” için de 36 lira her ay fatura kesiyormuş.

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Şaşırdım! Ağustos’tan beri yaklaşık 100 liramı her ay alıyorlarmış ben de yeni fark ediyorum.

Benim böyle bir hizmet için Türk Telekom’dan talebim olmadı.

Bir yere üye olmadım, herhangi bir paket satın almadım.

Türk Telekom herhalde oturup düşünmüş, insanlar nasıl olsa SMS’leri çok umursamaz bizim 26 milyon abonemiz var, bunların bırak yarısını çeyreğinden her ay 100 lira alsak kasamıza 650 milyon lira girer.

Vallahi kıyak iş…

Taş atıp kolun yorulmuyor ya.

Bir SMS ile 650.000.000!

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Ülkede neyin denetimi var ki? Kim kimi tutarsa…

Kurum ve kuruluşlar azıcık ortamda fırsat bulsun yeterli.

Şimdi Ağustos, Eylül, Ekim bilmediğim kaç ay var?(Telefon değiştirdiğim için önceki SMS’leri göremiyorum)

Türk Telekom’un müşteri hizmetlerini aradım, “bu paketleri iptal etmemi onaylıyor musunuz?” diye soruyor.

İyi de “ben istemedim, satın almadım ki” sözleriyle açıklama yapmaya çalıştım ama beyhude çaba!

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Siz siz olun bu dönemde gözünüzü dört açın.

“Sessiz Soygun” dönemindeyiz.

Acıtmadan, hissettirmeden, sessizce işi bitiriyorlar.

Siz fark ettiğinizde ise giden gitmiş oluyor.

Kime hesap soracaksınız?

Müşteri Hizmetlerine bile bağlanmak için 1 saat harcamanız gereken ülkede kime derdinizi anlatacaksınız?

Şehir merkezinde şebeke çekmez, internet hızı desen vasat!

Kısacası hizmet yerlerde ama vatandaşın cebindeki üç kuruşa göz dikmek için kafada 40 numara var.

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