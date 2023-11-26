Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!

“Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor! başlıklı yazım sonrası mesaj bombardımanına tutuldum!

Bir taraftan mailleri okumaya çalışırken diğer taraftan sosyal medya hesaplarıma gelen mesajlara bakmaya çalışıyordum son 2 gündür!

Neydi konu kısaca bahsedelim yazımızı okumayan değerli vatandaşlar için.

Bir okuyucumun gözü bir sabah tesadüfen Türk Telekom’dan gelen SMS’e ilişiyor.

9222 numaradan gelen SMS’te “Güzellik Sırları Paketi” ile “Kaç Yıl Oldu Paketi” yazıyor!

Uyku sersemi olan vatandaş gözlerini ovuşturduktan sonra mesajı bir kez daha okuyor.

Hayır yanlış okumamıştı, meğer Ağustos ayından beri “Güzellik Sırları Paketi” için 56 lira, “Kaç Yıl Oldu Paketi” için de 36 lira her ay fatura kesiliyormuş!

Toplam 92 TL!

Vatandaş şaşkına dönüyor çünkü böyle bir hizmet talebinde bulunmuyor!

26 milyon abonesi olan Türk Telekom, müşterilerinin yarısının yarısına bu yöntemi uygulasa kasasına ekstradan 650 milyon lira giriyor!

Bu yazım sonrası okuyuculardan gelen mesajlardan anlıyoruz ki, mağdurların sayısı bir hayli fazla!

Kimi diyor ki “Yazıyı okuduktan sonra baktım, aynı paketleri bana da satmışlar” kimi diyor ki “Aynı yöntemi bana da uyguladılar, başka GSM operatörüne geçtim”

Bir okur ise aynen şu mesajı gönderdi:

“Haziran 2023’te 20Gb 150 TL kampanyasına ailecek girdik, fatura detayına hiç bakmamıştım. Ezber Bozan e dergi, Ezber Bozan data adında iki kalem ödemem varmış extradan”

Kimi okuyucularsa fahiş fiyatlardan dert yanıyor!

“Tüm operatörler anlaşmış gibi, hepsi fahiş fiyattan bizi mağdur ediyor” diyor!

Kimisi de diyor ki, “Hiç oynamayıp, sildiğim bir oyun için 6 ay boyunca her ay 150 TL fazla ücret ödedim”

Kimisi de diyor ki “Turkcell’den 129 TL’ye hat aldım. Bankaya otomatik ödeme talimatı verdim. Hiç konuşulmayan 1280 TL borç çıktı karşıma”

Son olarak bir okuyucumun daha mağduriyetinden bahsedelim!

Vatandaşın yıllık abonelik sözleşmesini 12 ay sonunda değil, 11’nci ayda yapıp 1 ay zamlı tarife uyguluyorlar, vatandaş CİMER’e yazınca 1 aylık zam farkını geri ödüyorlar hatta bununla da kalmıyorlar, eşinin ve babasının 1 aylık zam farkını da iade ediyorlar!

Yani işi fark edip itiraz edenlere, ödemeler yapılıyor!

Peki ya durumu fark edemeyen vatandaşların paraları?

İşte onlar şirket kasasına ekstra!

Tıpkı kabaca hesabını yaptığımız, 650 milyon TL gibi!

Yazıyı okuyup durumu fark edip şikayet eden vatandaşların sayısı artıyor!

Büyük ihtimal onların ücretleri de geri ödenecek “göstermelik” olarak!

Durumu fark edemeyen vatandaşın parası ise kasaları şişirmeye devam edecek!

Türkiye’de vatandaşı, bir elin parmağını geçmeyen sayıdaki operatöre mahkum etmişler, onlar da istedikleri gibi at koşturuyor!

Hiçbir yetkilinin de ses çıkardığı, vatandaşın hakkını aradığı yok!

Siz neymişsiniz be abi!