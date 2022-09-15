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  • Türk Telekom'dan internet fiyatlarına fahiş zam. Geçim derdindeki vatandaşa bir darbe daha

Türk Telekom'dan internet fiyatlarına fahiş zam. Geçim derdindeki vatandaşa bir darbe daha

Türk Telekom internet fiyatlarına zam yapacağını duyurdu. Güncel tarifenin 1 Ekim'den itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 13:51
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Türk Telekom internet fiyatlarına zam yapacak

Türk Telekom'dan internet fiyatlarına fahiş zam. Geçim derdindeki vatandaşa bir darbe daha
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Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ederken telekomünikasyon şirketleri de tarifelerine art arda zam uygulamaya başladı.

Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom, internet tarifelerine fahiş miktarda zam yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Kullanıcılar tarafından yeni fiyat tarifelerinde yüzde 35 ve 55 arasındaki zam dikkat çekti. Zamlı uygulamanın 1 Ekimden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

İşte zamla birlikte fiyatlar şöyle olacak:

24 MBPS internet 139 TL'den 209 TL'ye yükselecek.

34 MBPS internet 154 TL'den 224 TL'ye yükselecek.

50 MBPS internet 169 TL'den 239 TL'ye yükselecek.

100 MBPS internet ise 194 TL'den 264 TL'ye yükselecek.

Ayrıca internet tarifleriyle birlikte modem ücretlerine de zam yapılacak. Güncel fiyatı 20 TL olan modem ücreti 45 TL'ye yükselecek.

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mmt
15.09.2022 14:22
yakışır bu millete  
 
Abbas
15.09.2022 14:12
Allah Allah üç beş maaşlar nasıl ödenecek, işte böyle okkalı kazıkla, ama hala milletin üçte biri oy veriyor  
 
Metin
15.09.2022 14:02
Suriye lilere indirimli tarifeye devam. Bunlar türklerin ülkeyi terk etmesi için yapılıyor.  
 
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