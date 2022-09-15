Türk Telekom'dan internet fiyatlarına fahiş zam. Geçim derdindeki vatandaşa bir darbe daha

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ederken telekomünikasyon şirketleri de tarifelerine art arda zam uygulamaya başladı.

Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom, internet tarifelerine fahiş miktarda zam yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Kullanıcılar tarafından yeni fiyat tarifelerinde yüzde 35 ve 55 arasındaki zam dikkat çekti. Zamlı uygulamanın 1 Ekimden itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

İşte zamla birlikte fiyatlar şöyle olacak:

24 MBPS internet 139 TL'den 209 TL'ye yükselecek.

34 MBPS internet 154 TL'den 224 TL'ye yükselecek.

50 MBPS internet 169 TL'den 239 TL'ye yükselecek.

100 MBPS internet ise 194 TL'den 264 TL'ye yükselecek.

Ayrıca internet tarifleriyle birlikte modem ücretlerine de zam yapılacak. Güncel fiyatı 20 TL olan modem ücreti 45 TL'ye yükselecek.