Halk ekmek fiyatları hakkında flaş gelişme. İmamoğlu talimat verdi

ANKA'nın haberine göre; Ekmek fiyatı 2022 yılında artan girdi maliyetleri nedeniyle zamlandı. İstanbul’da 210 gram ekmeğin fiyatı 5 lira oldu. İBB'ye bağlı Halk Ekmek de 250 gram ekmeğin fiyatını 3 liraya yükseltti.

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, doğalgaza da yüzde 49,5 zam gelmesi fırıncı esnafının maliyetlerini artırdı. Kısa süre önce de zam talebinde bulundu. Bu akıllara ‘Halk Ekmeğe de zam gelir mi?’ sorusunu gündeme getirdi. İHE’nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamayı yaptı:

"FIRINCI ESNAFININ GİRDİ MALİYETLERİ ARTTI"

Yükselen ağır maliyetler bir yana elektriğe ve doğal gaza son 1 ay içerisinde yüzde 100, yüzde 50 zamlarla birlikte bizde olduğu gibi fırıncı esnafının girdi maliyetlerinde yoğun bir artış oldu. Fırıncı esnafımızı anlıyoruz.

"2022 YILININ SONUNA KADAR EKMEĞE ZAM YAPILMAYACAK"

Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun bizlere talimatı şudur; ‘2022 yılının sonuna kadar zam yapılmadan halka sağlıklı ekmeği 3 liradan ulaştırmaya devam edeceksiniz.’ Biz de Halk Ekmek olarak bu yıl sonuna ekmeği 3 liradan ekmeği satmaya devam edeceğiz.”

"210 GRAM EKMEK 5 TL'DEN SATILIYOR"

Türkiye Fırıncılar Odası'nın paylaştığı verilere göre, 10 Eylül 2022 itibarıyla Türkiye genelinde 210 gram ekmek 5 TL'den satılıyor. Ancak bu rakam ilden ile, ilçeden ilçeye de değişiyor. Yurttaş 210 gram ekmeği 4 ila 6 TL arasında değişen rakamlardan alıyor.

"İSTANBUL HALK EKMEK 3 TL’DEN SATILIYOR"

Üretim maliyetleri artan İHE 250 gram ekmek 3 TL'den satıyor. İHE en son ağustos ayında ürünlerine zam yapmıştı. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı temmuz ayında alınan kararla 4 TL’ye yükseltildi.