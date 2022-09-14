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Çavuşoğlu’ndan Miçotakis’e cevap: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 17:07
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Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e cevap: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz

Çavuşoğlu’ndan Miçotakis’e cevap: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamasına tepki göstererek "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta Perşembe günü hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını da duyurdu.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARILARI YUNANİSTAN'I ÇILDIRTIYOR"
Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de Yunanistan, Türkiye’nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye’ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor.

MİÇOTAKİS'İN "BİR GECE DEĞİL GÜNDÜZ GELİN" AÇIKLAMASINA YANIT
Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.

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Poyraz
14.09.2022 17:18
Ne başarımız varmış ben göremiyorum siz görebiliyormusunuz  
 
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