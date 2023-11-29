Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!

Türk Telekom’un bir vatandaşı mağduriyeti üzerine yaptığımız kabaca hesapla kasalarına 650 milyon lira ekstra para girdiğini yazmıştım!

Meğer bir başka uygulamayla şirket kasasına 150 milyon daha giriyormuş ekstradan!

Kısa bir hatırlatma yapalım neydi o vatandaşın mağduriyeti?

Bir okuyucumun gözü bir sabah tesadüfen Türk Telekom’dan gelen SMS’e ilişiyor.

9222 numaradan gelen SMS’te “Güzellik Sırları Paketi” ile “Kaç Yıl Oldu Paketi” yazıyor!

Uyku sersemi olan vatandaş gözlerini ovuşturduktan sonra mesajı bir kez daha okuyor.

Hayır yanlış okumamıştı, meğer Ağustos ayından beri “Güzellik Sırları Paketi” için 56 lira, “Kaç Yıl Oldu Paketi” için de 36 lira her ay fatura kesiliyormuş!

Toplam 92 TL!

Vatandaş şaşkına dönüyor çünkü böyle bir hizmet talebinde bulunmuyor!

26 milyon abonesi olan Türk Telekom, müşterilerinin yarısının yarısına bu yöntemi uygulasa kasasına ekstradan 650 milyon lira giriyor!

Bu yazım sonrası mail kutup doldu taştı adeta!

Gelen mesajlardan anlıyoruz ki, mağdurların sayısı bir hayli fazla!

İşte bugün o vatandaşlardan birinin daha mağduriyetini kaleme alıyorum!

2020’de eşi felç geçirdikten sonra sabit hatlarını iptal ettirmek isteyen R.K., müşteri temsilcisiyle görüşüyor!

Müşteri temsilcisi altından giriyor, üstünden çıkıyor, kapatmak yerine telefon hattını 6 aylık dondurmaya ikna ediyor!

23 lira 30 kuruş aylık ücretle!

Diyor ki temsilci, 6 ay dolmadan 5 gün önce kısa mesajla hattınızın kullanıma açıldığı bilgisini geçeceğiz!

Bildirimden sonra 5 gün içinde vatandaş hattını iptal ederse ücret de ödemeyecek!

Buraya kadar her şey normal!

Fırıldak bundan sonra başlıyor!

R.K.’nin sabit hattının aylık ödemeleri kardeşinin kredi kartına bağlı!

R.K’nin iddiasına göre, müşteri temsilcisiyle konuştuktan 1.5 sene sonra bir bakıyorlar ki 6 aylık dondurma süresi sonrası 1 sene boyunca kredi kartından abonelik ücreti çekilmeye başlanmış!

Vatandaşın iptal etme olasılığına karşı güzel bir tezgah!

279,6 TL karttan çekilmiş, kimsenin ruhu duymadan!

R.K., kısa mesajla bilgilendirilmediği iddiasıyla Tüketici Hakem Heyetine başvuruyor!

Heyet, vatandaşı haklı görüp ayıplı hizmet nedeniyle vatandaşın zararının karşılanmasına karar veriyor!

Bu karar üzerine ise, Türk Telekom, Tüketici Mahkemesi’ne başvuruyor!

Tüketici Mahkemesi ise, hakem heyetinin kararını iptal ediyor!

Olan yine vatandaşın parasına oluyor anlayacağınız!

Böyle belirsizliklerle dolu bir uygulama olabilir mi Allah aşkına!

Aboneliği dondurup 6 ay sonra yani tam 180 gün sonra tekrar kullanıma açan bir uygulama nasıl olabilir?

Mesajlara bakan kaç kişi kaldı ki?

Arayıp neden haber verilmiyor vatandaşa, “hattınız açıldı” diye?

Türk Telekom çalışanlarına bu uygulama ile prim veriyor!

Diyor ki “Hattını iptal ettirmek isteyen aboneyi ikna et, aboneliği dondur. PRİMİ KAP!”

Ekmek için çalışan işçide vatandaşın böyle mağduriyetlere uğrayabileceğini düşünmeden “PRİM İÇİN” vatandaşa dil döküyor, ikna ediyor!

Anlayacağınız vatandaş, vatandaşı vatandaşa kırdırıyor, kendisi kasasını doldurmanın keyfini sürüyor!

Türk Telekom bu uygulamasıyla resmen vatandaşı vatandaşa kırdırıyor, kendisi kasasını doldurmanın keyfini sürüyor!

Kasasına ekstradan giren 650 milyonun yanında 150 milyon daha giriyor şirket kasasına!