Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak

Turizm sektörünün önümüzdeki dönemde daha da hareketleneceğini belirten sektör temsilcileri, yeni fırsatlar için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yetişmiş insan kaynağıyla birlikte tüm krizlerden güçlenerek çıkıldığını ifade eden Globemeets Kurucu Ortağı Hüseyin Kurt, özellikle yurt dışı fırsatlarını yakından takip ettiklerine dikkat çekti. Kurt, 2023 yılını Rusya - Ukrayna Savaşı, 11 ilimizi etkileyen içimizi yakan 6 Şubat depremlerinin ardından son çeyrekte yükseliş trendiyle sürdüğünü ve yılı iyi kapattıklarını dile getirdi.

SEKTÖR 2024 YILI İÇİN UMUTLU

2024 yılını turizm sektörü açısından değerlendiren Kurt, “Dünya turizmi açısından da savaşlar bölgeyi çok etkiliyor. Geçen yıl sonunda Hamas – İsrail savaşının bazı destinasyonları kaybedilmesine neden oldu. Türkiye açısından da Kudüs turları, Mısır, Lübnan, Ürdün turları da karşılıklı olarak bundan etkilendi. Sektörün gündemi başta savaşlar olmak üzere seçimler, enerji maliyetleri, fiyat artışlarından etkilenmeler yaşanacak. Aynı zamanda dünyada 70 ülkede seçim var. ABD, Hindistan gibi ülkelerde bizde de 31 Mart Yerel seçimleri var. Seçimlerin yönü ticaret olduğu kadar turizm sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Eğer bu yıl kendi coğrafyamızda olumsuz bir durum olmazsa Türkiye açısından 2024 yılı turizm sektörü açısından iyi bir yıl olacağı noktasında umutluyuz. Hedefimiz yeni fırsat kapılarını açmak ve turizmde yeni rekorlara imza atmayı istiyoruz” diye konuştu.

BU YIL İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kurt, geçen yıl ilkini düzenledikleri Globemeets B2B Networking Etkinliği’nin ikincisini 12-13 Eylül 2024 tarihlerinde Rixos Tersane’de hayata geçireceklerini belirtti. Kurt, sektör paydaşlarını buluşturacakları bu etkinlik ile birlikte yepyeni iş birliklerine imza atılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

ARTIK İKİ GÜN OLARAK PLANLANDI

Bu yıl 2.Globemeets B2B Networking Etkinliği'ni iki gün olarak gerçekleştirmeyi planladıklarını vurgulayan Kurt, MICE segmentinde çalışan acentalardan, etkinlik yönetimi şirketlerine, kongre acentalarından, kültür turizmi segmenti çalışan acentalar ile farklı şehirden hosted buyer olarak nokta atışı belirlenen acentaları ağırlayacaklarını da kaydetti. Önümüzdeki dönemde de etkinliği biri İstanbul olmak üzere iki ayrı lokasyona da taşıyabilme fikri üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini de açıkladı.

ACENTALARA ÇAĞRI YAPTI

Sektör temsilcileri açısından bu etkinlikte yer almanın önemli olduğunu belirten Kurt, “Turizm sektörünün vakit kaybetmeye zamanı yok. Verimli ve kazandıran işbirlikleri inşa etmek isteyen acentalar bu etkinlik içinde yer almak istiyor. Etkinliğimizi de bu şekilde tasarladık” dedi.

Geçen yıl 6 şubat’ta yaşanan depremlerin 11 ili derinden etkilediğini hatırlatan Kurt, “Bu illerde MICE tarafında küçük ve orta ölçekli kongreler organizasyonlar, toplantılar, seminerler eğitimler yapılıyordu. Özellikle hizmet verdiğimiz kurumsal firmalara özellikle satış pazarlamacılar şehir değiştirirken buralarda konaklıyorlardı. Buraların toparlanması bizler içinde elzem önem taşımaktadır” dedi.

ÇİN’E ÇOK TALEP VAR

Çin pazarının önemine de vurgu yapan Kurt, özellikle pandemi sonrası kapanan ülkenin dünya ticaretinin üçte birine sahip olduğunu hatırlattı. Çin ile ilgili çok talep aldıklarını belirten Kurt, Çin uçuş trafiğinde eskiye dönebilirsek eski ticaretimizi de yakalayabileceklerini inandıklarını ifade etti.