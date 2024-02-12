Demir ve demir dışı metallerde yeni yılda birim fiyatlar arttı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin metal sanayi ihracat pazarlarındaki gelişmeleri ve ihracat taleplerini izlemek ve değerlendirmek, sektör ve ihracatçıları bilgilendirmek, metal fiyatları, üretim maliyetleri, döviz kurları, kâr marjları, stoklar gibi göstergeleri izlemek, sektör ve ihracatçıları bilgilendirmek için 2023 yılında hayata geçirdiği ‘Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi’nin Ocak ayı sonuçları açıklandı.

Yeni yılın ilk ayında küresel pazarlardaki durgun talebe, fiyat baskılarına ve jeopolitik sıkıntıların yarattığı talep ve tedarik sapmalarına rağmen TR-METALENDEKS yeni yıla olumlu başladı. Ocak ayında olumsuz ihracat iklimine karşın miktar ve değer endekslerinde çok sınırlı düşüşler yaşanırken, ihracat birim fiyatları yükselme başarısı gösterdi.

Metal sanayi ihracat miktar endeksinin yeni yıla çok sınırlı bir düşüş ile başladığının belirtildiği raporda, endeks 2023 Aralık ayında 121,17 puan iken 2024 Ocak ayında 119,05 puan olarak gerçekleşti. İhracat değer endeksi ise ocak ayında yine sınırlı düşüşle 141,95 puandan 139,77 puana geriledi.

YENİ YILDA DÜNYA FİYATLARINDA DALGALANMALAR SÜRÜYOR

Endeksin ocak ayı sonuçlarına göre; pazarlarda durgunluk ve talepte düşüşün sürdüğü bilgisi paylaşılırken, ihracatçının yüksek maliyet artışlarına ve TL’deki değerlenmeye uyum sağlamaya çalıştığı belirtildi. İhracat değer endeksindeki düşüşün nedeninin ihracatın miktar olarak sınırlı gerilemesinden kaynaklandığı, ihracat birim fiyatlarının ise çok sınırlı artarak değer endeksini desteklediği ifade edildi.

İHRACAT BİRİM FİYATI YÜKSELDİ

İhracat birim fiyatlarının aralık ayında 4,38 dolar/kg iken 2024 Ocak ayında 4,39 dolar/kg olarak gerçekleştiğinin açıklandığı raporda, çoğu alt ürün gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre artış gösterdi. Ocak ayında metal fiyatlarındaki zayıf görünüme ve talepteki düşüşe rağmen ihracat birim fiyatlarında artış başarısı sağlandı. Yurtdışı pazarlardaki daralma ile yeni yılın ilk çeyrek döneminde de belirleyici olduğu, metal fiyatlarındaki dalgalanma ve fiyat indirim baskılarına rağmen ihraç birim fiyatları yıla artış ile başlama başarısı gösterdi.

Metal sanayi ihracat endeksinin yeni yıla küresel pazarlardaki durgunluk ile başladığının belirtildiği sonuçlara göre, ihracat pazarlarında talebin yeni yılın ilk çeyreğinde de görece zayıf kalacağı, ihracat birim fiyatlarının da baskı altında kalmaya devam edeceği açıklandı.

TALEP ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Alınan ihracat siparişlerinin yeni yıla düşüş ile başladığı bilgisinin paylaşıldığı endeks sonuçlarına göre, 2024 yılının ilk ayında alıcıların fiyat baskısı ve fiyat indirim taleplerinin devam ettiği açıklandı. Sipariş alınan müşteri sayısındaki daralma eğiliminin yeni yılda da sürdüğü, alınan ihracat siparişlerindeki kâr marjlarının artan küresel rekabetin de etkisiyle gerileme eğilimi içinde olduğu ve alınan ihracat siparişlerinde tahsilat sürelerinin ocak ayında sınırlı ölçüde uzadığı belirtildi.

Yurt içinden alınan siparişlerin de 2024 Ocak ayında düştüğünün açıklandığı endekste, ekonomide uygulanmaya başlanan sıkılaştırma politikalarının etkilerinin görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Endeks sonuçlarına göre; yurt dışı ve yurt içinden alınan siparişlerdeki gerilemeler üretimi de olumsuz etkiledi. Türk Lirası cinsinden üretim maliyetlerinde artışların ocak ayında devam ettiği açıklanırken, ocak ayında ham madde ve girdi stokları bir önceki aya göre arttı. Ocak ayında nihai ürün stoklarının bir önceki aya göre artmasında iç ve dış pazarlardaki yavaşlamanın etkili olduğu ifade edildi.

İHRACAT İLK AYDA 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Demir ve Dışı Metaller sektörünün ocak ayında 959,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek genel ihracattan yüzde 5,5 oranında pay elde ettiğinin bilgisini paylaştı. Tecdelioğlu, 2024 Ocak ayında sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 120,83 milyon dolar ile Almanya'nın ilk sırada, 63,37 milyon dolar ile İtalya’nın ikinci sırada; 50,3 milyon dolar ihracat ile ABD'nin üçüncü sırada yer aldığını belirtti.