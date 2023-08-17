Türk ve Çuvaş mitolojisinde tıp tanrıçası kimdir?

Aşapatman, Türk ve Çuvaş mitolojisinde tıp tanrıçası olarak bilinir. İşte ayrıntılar...

Türk ve Çuvaş mitolojisinde tıp tanrıçası kimdir?

Tıp tanrıçası Aşapatman, yaşlı ve bilgi görünümlü bir kadındır.

Kızıl saçlı, inci dişli ve gelecekten haberler verebilen bir varlık olduğu öne sürülüyor.

Çevresi sık ormanlarla kaplı bir gölün içinde yaşadığı inanılan Aşapatman’ın görünüşü bazen gümüş renkli akan saçları olan, tek gözü, tek bir altın dişi bulunan bir kadın olarak da betimlenir.

Su ve ateşin Aşapatman’a yardım ettiğine inanılır.

Dünya çapında denge, refah, adâlet ve düzeni destekleyen bir varlık olarak kabul gören tıp tanrıçası hayırsever ruhlardan biridir.

Tıp tanrıçası sâhip olduğu sihirli güç yardımıyla, hastalığı hastanın vücûdundan kovar.

Bazı açıklamalarda bu ad, Zerdüştlük île bağlantılı olarak yer almaktadır.

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