Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu öldü mü? Türker İnanoğlu kaç yaşında?

Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarından dolayı tedavi gören 88 yaşındaki ünlü yapımcı Türker İnanoğlu, bugün hastaneye kaldırılmıştı. İnanoğlu'nun öldüğü iddia edilmiş ancak damadı Cüneyt Özdemir yaptığı açıklamayla, bunun yalan olduğunu belirtmişti.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan İnanoğlu, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük" ifadelerini kullandı.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi. Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı. 1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu. 1979'da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı.

Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması, Kavacık'ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir. 2005 yılında İstanbul Maslak'ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açtı.

Türker İnanoğlu, oyuncu Filiz Akın'la yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi ve bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.

Türker İnanoğlu'nun ilk eşi Filiz Akın

Türker İnanoğlu'nun damadı Cüneyt Özdemir