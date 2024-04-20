Gülşen Bubikoğlu’ndan herkesi duygulandıran not. 88 yaşında vefat eden kocasıyla dans ettikleri fotoğrafı paylaştı

Türk sinemasının efsanevi ismi, “Bay Sinema” olarak bilinen Türker İnanoğlu, 88 yaşında vefat etti.

Türker İnanoğlu, yarım asır boyunca yanında olan sevgili eşi, ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile birlikte bir ömür geçirdi.

Gülşen Bubikoğlu, eşinin cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu ve sosyal medyada duygusal bir mesaj yayınladı.

Eşiyle dans ederken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Bubikoğlu, altına yazdığı notla herkesi derinden etkiledi.

Yeşilçam'ın sevilen ismi Türker İnanoğlu, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları sonucunda hayata gözlerini yumdu.

2 Nisan Salı günü hastaneye yatırılan İnanoğlu, ne yazık ki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Gülşen Bubikoğlu, yıllarca süren evliliğin ardından eşini kaybetmenin acısını yaşarken, cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

İnanoğlu'nun vefatından sonra Bubikoğlu, sosyal medyada yeni bir gönderi paylaştı.

Eşi için duyduğu minnettarlığı ifade eden Bubikoğlu, tedavi sürecinde emek veren doktor ve sağlık personeline teşekkür etti ve eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını daha paylaştı.

Gülşen Bubikoğlu'nun son paylaşımı, “50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil” sözleriyle, uzun süreli birlikteliğin ve paylaşılan anıların değerini vurguladı.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936'da Safranbolu'da doğdu. Babası Dr. Hakkı Nevin ve annesi Nazmiye Hanım, Çizmecioğlu ailesindendir. İkiz kardeşlerinden Sezer, üç aylıkken vefat etti.

İlk ve ortaöğrenimini memleketinde, lise ve üniversiteyi ise İstanbul'da tamamladı. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde Grafik Bölümü'nden mezun olduktan sonra sinema sektörüne adım attı.

Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer ile çalışarak dokuz filmde asistanlık yaptı. 1959'da "Senden Ayrı Yaşayamam" filmiyle yönetmenliğe geçiş yaptı. Yeşilçam'da on film yönettikten sonra, 1960'ta Erler Film'i kurdu. Erler Film, Türkiye'nin en köklü ve uzun soluklu film şirketlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İnanoğlu, şimdiye dek altmış altı uzun metrajlı filme yönetmenlik yapmıştı.

1963'te yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yerine getirdi. 1979'da Ulusal Video'yu kurarak Türkiye'de video teknolojisini tanıttı.

1985'te televizyon programları üretmek üzere bir stüdyo açtı ve TRT için "Bir Başka Gece", "Hodri Meydan", "Gecenin Getirdikleri" gibi programlar hazırladı. Özel televizyonların yayın hayatına başlamasıyla birlikte Star TV, Show TV, Kanal 6, ATV ve Kanal D gibi kanallara on bin saatten fazla içerik üretti.

1987'de "İcraatın İçinden" programını Turgut Özal ile başlattı ve Yıldırım Akbulut ile Mesut Yılmaz'ın başbakanlıkları sırasında da bu programın yapımcılığını sürdürdü.

1994'te ATV'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenirken, aynı zamanda Süper Kanal'ı kurdu. Bu kanal, bugün Dream TV adı altında müzik yayını yapmaya devam etmekte.

Geçmişte Beyoğlu Saray, Beşiktaş Yumurcak gibi sinemaların işletmeciliğini yapan İnanoğlu, şu anda Beyoğlu Atlas, Şişli Kent, Kavacık Boğaziçi ve Maslak TİM Sinemaları'nın sahibidir.

2005'te İstanbul'un Maslak bölgesinde açılan ve bünyesinde 1.820 kişilik devasa bir ana salon, 300 kişilik tiyatro salonu, beş sinema salonu, konferans odaları, restoran, kafe-bar ve hediyelik eşya mağazaları bulunan, müzikallerden gösterilere, konserlerden kongrelere, lansmanlardan konferanslara kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunan "TİM" - Türker İnanoğlu Maslak Gösteri Merkezi, Türkiye'nin kültür hayatına önemli bir katkı sağlamıştı.

Film endüstrisiyle ilgili meslek birlikleri ve derneklerde, ayrıca İstanbul Ticaret Odası'nın ilgili komitelerinde uzun yıllar yöneticilik yapan Türker İnanoğlu, 1960'larda Filmciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığı sivil toplum çalışmalarına, 1973'te sekiz arkadaşıyla kurduğu Türk Filmciler Derneği'nde devam etmişti. Ancak, bu dernek 1980'de kapatılmıştı.

İnanoğlu, 1982'de FİYAP - Film Yapımcıları Derneği'ni kurmuş ve uzun süre başkanlık görevini üstlenmişti. Daha sonra, devletin desteklediği SE-SAM'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak ilk başkanlığını yapmış ve şu anda SE-SAM Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin onursal başkanlığını sürdürmektedir.

1997'de, Türker İnanoğlu, kendi adını taşıyan "TÜRVAK" - Türker İnanoğlu Sinema Vakfı'nı kurmuş ve yapımcısı olduğu tüm filmlerin yanı sıra sahibi olduğu televizyon programlarının haklarını vakfa devretmişti. Vakıf, maddi desteğe ihtiyaç duyan sinema çalışanlarına ve ailelerine yardım etmekte, sinema alanında eğitim gören ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs sağlamaktadır.

Ayrıca, Türker İnanoğlu, 16 derslikli bir ilköğretim okulu ve sinema-televizyon alanında eğitim veren TÜRVAK - Sinema Televizyon Eğitim Merkezi'ni hayata geçirmişti. İnanoğlu aynı zamanda TÜRVAK - Sinema Tiyatro Müzesi'nin de kurucusudur.

Türker İnanoğlu'nun yaşam öyküsü, Giovanni Scoglamillo tarafından yazılan "Bay Sinema" isimli kitapta ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İnanoğlu, 2011 yılında Yeşilçam Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

Türker İnanoğlu, 1964 yılında ünlü oyuncu Filiz Akın ile evlenmiş, ancak 1974'te bu evlilikten ayrılmıştı. Bu evlilikten İlker İnanoğlu adında, kendisi gibi oyunculuk yapan bir oğlu dünyaya gelmişti. 1975'te, şu anda da evli olduğu oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile dünyaevine girmiştir ve bu evlilikten Zeynep adında bir kızları olmuştu.