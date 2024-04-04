Türker İnanoğlu'na son veda. Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu gözyaşlarını tutamadı

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan İnanoğlu için ilk anma töreni TİM Show Center’da yapıldı.

Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu, törende büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanoğlu, ne yazık ki kurtarılamadı.

Cenazesi, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılacak ve Kanlıca Mezarlığı’na defnedilecek.

İnanoğlu’nun Arka Sokaklar dizisinin ekibi de törende yer aldı.

Hülya Koçyiğit, İnanoğlu’nun Türk sinemasına katkılarını övdü ve onun vefatıyla bir dönemin sona erdiğini belirtti.

İlker İnanoğlu ise babasına olan sevgisini ve onun mükemmeliyetçiliğini dile getirdi.