Türker İnanoğlu'na son veda. Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Türker İnanoğlu'na son veda. Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu gözyaşlarını tutamadı
'Bay Sinema' olarak bilinen Türker İnanoğlu'na son veda gerçekleşiyor. Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüntüler dikkat çekti.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan İnanoğlu için ilk anma töreni TİM Show Center’da yapıldı.

Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu, törende büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanoğlu, ne yazık ki kurtarılamadı.

Cenazesi, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılacak ve Kanlıca Mezarlığı’na defnedilecek.

İnanoğlu’nun Arka Sokaklar dizisinin ekibi de törende yer aldı.

Hülya Koçyiğit, İnanoğlu’nun Türk sinemasına katkılarını övdü ve onun vefatıyla bir dönemin sona erdiğini belirtti.

İlker İnanoğlu ise babasına olan sevgisini ve onun mükemmeliyetçiliğini dile getirdi.

gggg.jpg

İlgili Haberler
Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu öldü mü? Türker İnanoğlu kaç yaşında?
Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu öldü mü? Türker İnanoğlu kaç yaşında?
Son dakika... Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Son Haberler
Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti Magazin
Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat Ekonomi
Otomotiv sektöründen 3,2 milyar dolarlık ihracat
Bartın'da mobilya atölyesinde yangın Yerel Haberler
Bartın'da mobilya atölyesinde yangın
Üsküdar Belediye Başkanı eşi ile ortaya çıktı.3 yeni projesini daha açıkladı Gündem
Üsküdar Belediye Başkanı eşi ile ortaya çıktı.3 yeni projesini daha açıkladı
MSB duyurdu: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi
Türk mühendisten büyük başarı: Yerli ısı pompası Gündem
Türk mühendisten büyük başarı: Yerli ısı pompası
Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek Ekonomi
Tarımsal girişimcilere 66 milyon euro destek