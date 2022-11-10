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Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, geçtiğimiz cumartesi günü evinde düştü ve kalça kemiğini kırdı. 86 yaşındaki ünlü isim hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemedi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:42
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Türker İnanoğlu’ndan üzücü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı
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ajda pekkan

Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, solunum rahatsızlığı ve kalça kırığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Daha önce bel fıtığı ameliyatı olan İnanoğlu'nun evde düşmesi sonucu kalçasında kırık oluştu. Habertürk'ün haberine göre hastaneye kaldırılan İnanoğlu'nun ameliyat olup olamayacağına kan hastalığının seyrine göre karar verilecek. Zira doktorları kan hastalığının devam etmesi durumunda ameliyatın riskli olabileceğini düşünüyor.

87 yaşındaki Türker İnanoğlu 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu. Bu nedenle solunum rahatsızlığı da yaşayan İnanoğlu'nun tedavisi özel bir hastanede devam ediyor.
 

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