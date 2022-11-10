Barış Arduç’tan kötü haber. Alparslan Büyük Selçuklu çekimleri iptal edildi

Ünlü oyuncu Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi cephesinden kötü haber geldi.
Sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hisseden Arduç’un yapılan kontrollerinde Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen aylarda baba olan yakışıklı oyuncunun ilk kez Covid geçirdiği öğrenildi.
Arduç’un rahatsızlığı nedeniyle haftaya pazartesi akşamı reyting rekortmeni “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.