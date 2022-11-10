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Barış Arduç’tan kötü haber. Alparslan Büyük Selçuklu çekimleri iptal edildi

'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinin yıldızı Barış Arduç'tan kötü haber geldi. Arduç'un rahatsızlığı nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm çekimleri de iptal edildi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 11:41
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Alparslan Büyük Selçuklu çekimleri iptal edildi! Barış Arduç’tan kötü haber

Barış Arduç’tan kötü haber. Alparslan Büyük Selçuklu çekimleri iptal edildi
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Ünlü oyuncu Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi cephesinden kötü haber geldi.

Sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hisseden Arduç’un yapılan kontrollerinde Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen aylarda baba olan yakışıklı oyuncunun ilk kez Covid geçirdiği öğrenildi.

Arduç’un rahatsızlığı nedeniyle haftaya pazartesi akşamı reyting rekortmeni “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.
 

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