Kalça kemiğini kırmıştı! Türker İnanoğlu'ndan haber var

Yeşilçam'ın 'Bay Sinema' lakaplı yapımcısı Türker İnanoğlu, taburcu oldu. İki hafta önce evinde düşüp kalça kemiğini kıran ancak vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle ameliyat edilemeyen 87 yaşındaki Türker İnanoğlu bir süre evinde istirahat edecek. İnanoğlu’nun ameliyatına bir hafta sonra yapılan kontroller sonucunda karar verilecek.

Türker İnanoğlu, evinde istirahatte olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Vücudumda bazı enfeksiyonlar var. Onların geçmesi lazımmış. Eve geldik. Bir müddet sonra tekrar bakacaklar. Ameliyatı ya yapacaklar ya da yapmayacaklar. Duruma göre karar verecekler. Ağrım çok var. İlaç kullanıyorum ama çok ağrım var. Şimdiye kadar 17 ameliyat oldum böyle ağrı yaşamadım. Kendinize çok dikkat edin.”

