Hentbolda İngiltere'ye tarihi fark

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Büyük Britanya ile oynadığı ikinci maçı da 44-16'lık kazanarak play-off oynama hakkı kazandı.
Milli Takımımız, Ankara THF Spor Salonu'nda dün oynanan ilk maçı da 39-14’lük skorla kazanmıştı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 7/8 Nisan ve 11/12 Nisan 2023 tarihlerinde Play-off maçı oynayacak.
Play-off'ta tur atlayan takımlar Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, Uluslararası Hentbol Federasyonu tarafından 2023'te Danimarka, Norveç ve İsveç'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.
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