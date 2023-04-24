Türkiye Arjantin olma yolunda. Arjantin gibi Türkiye'de de dolar kurunda makas açılıyor

Arjantin'de devlet dolara ulaşımı sıkılaştırdıkça, piyasada dolar ile peso arasındaki makas açıldıkça açıldı. Arjantin’in para birimi peso, yüksek enflasyonla piyasalarda değer kaybederek ABD Doları karşısında rekor düşük seviyeye geriledi.

İngiliz haber ajansı Reuters’ta yayınlanan habere göre, sıkı sermaye kontrollerinin resmi foreks piyasalarına erişimi sınırlaması nedeniyle gelişen birkaç gayri resmi kurdan biri olan karaborsa pesosu, neredeyse yüzde 4 zayıflayarak dolar başına 438’e geriledi ve 218 peso olan resmi kurun yaklaşık iki katına çıktı.

Tıpkı Arjantin'deki gibi Türkiye'de de dolar kurunda makas açılıyor. Döviz piyasasında 'zıt' işlemler dengeleri bozuyor, dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. KKM mevduatlarında yükseliş yaşanırken, dolar ve euroda fiziki talep arttı. İlan edilen kur ile serbest piyasada oluşan kur arasındaki makas yüzde 6'nın üzerine çıktı. Nedeni belli hem dövize ulaşım hem de yüksek enflasyon ikili kur oluşturdu.

EKONOMİST MAHFİ EĞİLMEZ İKİLİ KUR OLUŞMASININ YAZISINDA AÇIKLAMIŞTI

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, bir ülkede ikili kur oluşmasının nedenlerini yazdığı yazıyla açıklamıştı. İşte Eğilmez'in tespitleri:

"Dolarizasyon (ya da para ikamesi); insanların ulusal para yerine yabancı para tutmak istemeleri anlamına gelir. Bankalardaki yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı olarak ölçülür. Enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde insanlar, paralarının satın alma gücünü korumak amacıyla ulusal para kadar değer kaybetmeyen yabancı paraları tutmaya yönelirler. İkili kur; piyasada birisi bankalar arası kur diğeri de serbest piyasa kuru denilen iki farklı kurun oluşmasıyla görülen durumu ifade eder. Dış dünyaya önemli ölçüde kapalı ekonomiler, sermaye kontrolü yaptıkları ve yabancı para alış verişini yasakladıkları için dolarizasyon pek görülmez ama birden fazla kur oluşur.

Bazı ekonomilerde dolarizasyon görülür ama ikili kur yoktur. Bu ekonomilerde enflasyon yüksek olduğu için insanlar ulusal para yerine döviz tutmayı tercih ederler. Döviz rezervleri yeterli olduğu sürece ikili kur uygulaması görülmez.Bazı ekonomilerde ise hem dolarizasyon hem de ikili kur birlikte ortaya çıkar"