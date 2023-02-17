Türkiye Barolar Birliği, 'Enkaz Radarı' mobil uygulamasını kullanıma sundu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), deprem bölgesindeki enkazlardaki deliller için 'Enkaz Radarı' adlı uygulamayı kullanıma sundu.

TBB'den yapılan açıklamada, enkazın yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılmasının delillerin toplanmasını imkânsız hale getireceği belirtildi.

Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmamasının delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TBB olarak Enkaz Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz.

Deprem bölgesindeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı mobil uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.

Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."

TBB'nın hazırladığı 'Enkaz Radarı' uygulaması, şimdilik sadece IOS işletim sistemli cihazlara indirilebiliyor. Uygulamanın Android işletim sistemli cihazlara ilişkin versiyonunun yakında hazır olacağı belirtildi.

Uygulamayı indirmek ve bilgi edinmek için TBB'nin hazırladığı internet sitesini inceleyebilirsiniz.

‘ENKAZ RADARI’ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

- Öncelikle can güvenliğinizden emin olun ve delil toplamak adına hiçbir şekilde enkaz veya hasarlı binaların içine girmeyin.

- Uygulamayı telefonlara yükledikten sonra enkazın bulunduğu konumu ve açık adresini belirleyin.

- Görüntüleri yalnızca uygulamanın kendi fotoğraf ve video kayıt bölümünden ekleyin.

- Enkazın odası her yönden geniş açı fotoğraf ve videolarını uygulamaya yükleyin.

- İnşaat demirlerinin yakından çekilmiş fotoğraflarını ekleyin.

- Kullanılan demir kalınlıklarını kalem madeni parayla kıyaslayarak ya da cetvel ile ölçerek fotoğraflayın.

- Bir kolon veya kirişin iç yapısını görüntüleyebiliyorsanız, görünen inşaat demiri durumunu fotoğraflayın.

- Beton ve çimento parçalarının genel durumunu 360 derece gösteren ve eğer öyleyse dayanıksızlığını gösteren video görüntülerini yükleyin.

- Beton veya bir başka materyalin içerisinde midye kabuğu veya başka bir madde varsa bunların fotoğraflarını ekleyin.