12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan karşılaşmada Türkiye, Cedi ve Sertaç'ın sayılarıyla öne çıktığı ilk çeyreği 31-29 önde kapattı.

Milli Takımımız ikinci çeyrekte Vezenkov ve Dee Bost'un durdurmakta zorlanırken, Dmitrov'un son saniye üçlüğüne engel olmadı ve devreye 52-50 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Millilerimiz, Şehmus'un sayılarıyla üstünlüğü aldı ve çeyreği 75-71 önde tamamladı.

Son çeyrekte de hız kesmeyen 12 Dev Adam, müsabakayı 101-87 kazanarak 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlı ekibimizde Cedi 22 sayı ve 9 ribaund, Alperen ise 20 sayı ve 9 ribaund ile maçın yıldızları oldular.

A Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yenerek şampiyonaya galibiyetle başlamıştı.

A Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan, Karadağ, Gürcistan, İspanya ve Belçika yer alıyor.