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12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı

Türkiye, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaştı. 12 Dev Adam mücadeleyi 101-87 yenerek 2'de 2 yaptı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 18:56
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 19:05
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Türkiye Bulgaristan'ı devirerek ikide iki yaptı

12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan karşılaşmada Türkiye, Cedi ve Sertaç'ın sayılarıyla öne çıktığı ilk çeyreği 31-29 önde kapattı.

Milli Takımımız ikinci çeyrekte Vezenkov ve Dee Bost'un durdurmakta zorlanırken, Dmitrov'un son saniye üçlüğüne engel olmadı ve devreye 52-50 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Millilerimiz, Şehmus'un sayılarıyla üstünlüğü aldı ve çeyreği 75-71 önde tamamladı.

Son çeyrekte de hız kesmeyen 12 Dev Adam, müsabakayı 101-87 kazanarak 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlı ekibimizde Cedi 22 sayı ve 9 ribaund, Alperen ise 20 sayı ve 9 ribaund ile maçın yıldızları oldular. 

A Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68 yenerek şampiyonaya galibiyetle başlamıştı.

A Grubu'nda Türkiye, Bulgaristan, Karadağ, Gürcistan, İspanya ve Belçika yer alıyor.

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sıradan vatandaş
3.09.2022 19:01
akp fırsat bu arada derhal gece 12 zamlarını çak , ve malumlara vergi indirimini de torbanın içine at  
 
Biaspetli
3.09.2022 18:59
Başlığa dikkat.  
 
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