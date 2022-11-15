12 Dev Adam Sırbistan'a mağlup

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu mücadelesinde A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 4. maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlı ekibimiz 77-76 kaybetti.
Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 4 müsabakada ise 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. 3 galibiyet, 5 yenilgiyle I Grubu'nda 4. sırada bulunanan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma ihtimalini oldukça zor soktu.
İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
Ay-yıldızlı ekibimiz son iki maçını 24 Şubat 2023'te Letonya ve 27 Şubat 2023'te Belçika'ya karşı oynayacak.
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