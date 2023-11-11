Türkiye dikkat! Bu gece geliyor. Herkesin kapısını çalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara (Bilecik ve Sakarya haric), Ege kıyıları, Manisa ve Antalya çevreleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat, Marmara’da yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM DA UYARDI

Öte yandan AKOM da İstanbul için lodos ve fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada “İstanbulluların dikkatine! AKOM verisine göre il genelinde yarın (cumartesi) öğlen saatlerinden sonra lodos fırtınasının yaşanması ve beraberinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olması beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da lodosa karşı vatandaşlara uyarılar yapıldı. Paylaşımlarda rüzgarın hızının 85 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği vurgulandı. Öte yandan lodosun etkisi ile vatandaşların baş ağrısı ve halsizlik gibi şikayetlerinin olabileceği kaydedildi.