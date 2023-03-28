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Türkiye Ermenistan maçını bir de Erzurumlu spikerden dinleyin

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti. Türkiye ve Azerbaycan'da sevinçle karşılanan bu maç sonucu, sosyal medyada da birçok eğlenceli paylaşım yapıldı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 00:21
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Türkiye Ermenistan maçını bir de Erzurumlu spikerden dinleyin

Türkiye Ermenistan maçını bir de Erzurumlu spikerden dinleyin
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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti. Türkiye ve Azerbaycan'da sevinçle karşılanan bu maç sonucu, sosyal medyada da birçok eğlenceli paylaşım yapıldı.

Özellikle Erzurumlu Metin Saygın isimli bir sosyal medya kullanıcısı, maç anlatımını Erzurum şivesiyle yaparak ilginç bir deneyim sundu. Metin Saygın'ın heyecanlı anlatımı, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Türkiye Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'a konuk oldu. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ancak ikinci yarıda Ermenistan'ın golüyle geriye düşen Türkiye, hızlı bir şekilde toparlandı ve Berat Özdemir ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Bu galibiyet, Türkiye'nin elemelerdeki ilk galibiyeti olurken, Azerbaycan'ın da Slovenya'yı yenmesiyle birlikte Türkiye ve Azerbaycan gruplarında liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye'nin galibiyeti, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Özellikle Erzurumlu Metin Saygın isimli bir sosyal medya kullanıcısının maçı Erzurum şivesi ile anlatması, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Metin Saygın'ın heyecanlı anlatımı, maçın heyecanına ortak olan taraftarları güldürdü.

Bu galibiyetle birlikte Türkiye Milli Takımı, önümüzdeki maçlarda da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor ve EURO 2024'e katılmak için mücadele ediyor.

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