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Türkiye FIFA sıralamasında geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45'inci oldu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:09
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Türkiye FIFA sıralamasında 45.sıraya geriledi

Türkiye FIFA sıralamasında geriledi
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FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14,99 puan geriledi.

Toplam 1460,14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45'inci sıraya yerleşti.

Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6'ncılığa çıkarken, rakibi ise 7'nciliğe geriledi.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Brezilya 1841, 3-

2 Belçika 1816, 71-

3 Arjantin 1773, 88-

4 Fransa 1759, 78-

5 İngiltere 1728, 47-

6 İtalya 1726, 14+1

7 İspanya 1715, 22- 1

8 Hollanda1694, 51-

9 Portekiz1676, 56-

10 Danimarka1666, 57-

45 Türkiye 1460,14-3

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