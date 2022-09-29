A Milli Takım'daki çirkin prim pazarlığını Burak Yılmaz yıllar sonra açıkladı. Fatih Terim'e neler söyledi

Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Hasan Arda Kaşıkçı'nın Twitch platformundaki HTalks yayınında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, sarı-lacivertlilerdeki kötü geçen dönemi hakkında konuştu. Deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe kariyerim çok kötüydü. Kendi hatalarımdan dolayı. Bir de ne yazık ki Aragones'e rastladım ben. 75-80 yaşındaydı ve çok aksiydi, ben de gençtim ve aksiydim. Biraz kendi hatam diyebilirim." dedi.

MİLLİ TAKIM'DA NELER OLMUŞ NELER?

Şike süreci hakkında da konuşan Yılmaz, "2010-2011 sezonu Türk futboluna çok zarar verdi. Hala da veriyor. O zaman Trabzonspor'daydım ve bizim canımız yandı. Bu süreç Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çok zarar verdi ve vermeye de devam ediyor artık bunu kapatmak gerekiyor. Camialara zarardan başka verdiği bir şey yok. Bizi 10 sene geriye götürdü. Ben olsam iki camianın büyüklerinin yerinde konuyu kapatırım." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN BÖYLE ÇILDIRMIŞ

Çok tartışılan A Milli Takım'daki prim meselesi hakkında da konuşan Burak, "Prim 500 bin euroydu. Oynayanlar primi aldı. Ben de elemelerde 8 gol atmıştım. Neredeyse tüm maçlarda gol atmışım, son maçta da sakatım ama kadrodaydım. Arda otobüste, 'Bana bir hediye alırsın' dedi. Alırım dedim. Selçuk da orada, 'Ona prim yatmadı' dedi. Arda da kaptan ve herkes nasıl kaptan olduğunu bilir. Arkadaşının, malzemecinin hakkını korur.

'Sen nasıl almazsın' diye sinirlendi. Ondan sonra bir şey yaşandı. Arda da dayanamadı ve bir şeyler söyledi. Olaylar öyle başladı. Staff da prim almadı orada. En çok hak eden onlardı. Allah razı olsun, o zamanki futbolcu kardeşlerimiz arasında güzel bir para toplandı ve onlara biz kendi aramızda verince, o biraz olay oldu. Gruptan da çıkamayınca prim krizi oldu. Bu prim davasını, kim haber yaptıysa, kim basına verdiyse, kim benim ağzımdan haber yaptıysa, onlara hakkımı helal etmiyorum. Prim almadım, prim lafı yapmadım." dedi.

FATİH TERİM'E SÖZLER...

Son olarak Fatih Terim'in Türkiye'nin en iyilerinden biri olduğunu söyleyen Burak, "Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden birisi. Herkesin ne olduğunu bildiği, herkesin saygı duyması gerektiği biri. Kırgınlık yok, benim için Türkiye'nin en büyük teknik direktörlerinden birisi. Galatasaray'a en büyük başarıları kazandırmış, Türkiye'nin en büyüklerinden birisi." diyerek sözlerini noktaladı.